- Vlad Dragomir, mijlocașul de 20 ani de la Perugia, s-ar putea transfera in aceasta vara, fiind dorit de alte trei echipe din Italia. Mijlocașul crescut la Poli Timișoara și trecut pe la Arsenal, ar putea pleca de la Perugia, echipa din Serie B, dupa doar un sezon. Din informațiile GSP.RO, Empoli, echipa…

- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul Citi Open de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 1.895.290 dolari, invingandu-l in trei seturi, 6-1, 5-7, 6-3, pe danezul Mikael Torpegaard, venit din calificari, luni, intr-o partida din primul tur al competitiei.…

- Campionatul Europeana U21 a deschis porțile pentru tricolorii lui Radoi. Mijlocașul de 20 de ani, Vlad Dragomir, ar putea face și el un pas important in cariera sa, potrivit Mediafax.Nascut in Timișoara, in aprilie 1999, jucatorul, care in sezonul trecut a evoluat in Serie B din Italia, la…

- Cirjan a fost antamat de Arsenal si, din luna decembrie, cand va implini varsta de 17 ani, va semna un contract de profesionist. Catalin Sarmasan, agentul fotbalistului, a anuntat mutarea pe Facebook. Tot Sarmasan l-a dus la Arsenal si pe Vlad Dragomir, care a fost cu nationala U21 la Euro…

- Catalin Cirjan (16 ani) s-a transferat in Anglia, la Arsenal, unde va juca pentru juniorii U18 ai „tunarilor". Tanarul mijlocaș a evoluat ultima data la Viitorul Domnești, in Liga 3. Acum, a devenit al doilea roman din istoria clubului Arsenal, dupa Vlad Dragomir (20 de ani), care semnase cu englezii…

- Gica Popescu (51 de ani) a anuntat ca Ianis Hagi (20 de ani) ar putea deveni cel mai scump fotbalist român plecat direct din Liga 1, potrivit Mediafax."Baciul" a dezvaluit ca nume grele sunt pe urmele fiului lui Gica Hagi, iar saptamâna aceasta spera sa se rezolve transferul…

- Vlad Dragomir (20 de ani) joaca la Perugia, in Serie B, dupa ce a petrecut mai mulți ani la „tineretul" lui Arsenal. Mijlocașul naționalei de tineret este foarte activ pe contul de Instagram, unde posteaza, de cate ori are ocazia, diferite momente din viața sa care se imparte intre fotbal și ieșiri…

- Deja retrogradata in liga a treia, ACS Poli Timișoara le da credit, pe finalul de campionat, mai multor tineri fotbaliști. Ieri, in deplasarea de la Ploiești, 0-1 cu Petrolul, antrenorul Valeriu Rachita l-a debutat in liga secunda pe Alexandru Daminescu, un varf de numai 17 ani. ...