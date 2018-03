Stiri pe aceeasi tema

- 'Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia cu doamna Dancila si sper sa rezolvam cat mai multe din aceste probleme (ale Bucurestiului, n.r.)', a aratat Firea, intr-o declaratie acordata presei, in timpul participarii la Congresul extraordinar al PSD. Ea a mentionat ca planul stabilit…

- Marșul pentru Viața este un eveniment care se desfașoara anual, iar în aceasta primavara va avea loc pe data de 24 martie de la ora 15.00 în Piața Unirii. De asemenea, luna martie a fost declarata de organizațiile și comunitațile pro-viața ca fiind ,,Luna pentru Viața". În…

- Viorica Dancila a prezentat detalii despre stadioanele 'Steaua' și 'Arcul de Triumf', care vor fi reconstruite in vederea Campionatului European de Fotbal din 2020. Cele doua arene, alaturi de 'Rapid' și 'Dinamo', sunt cele patru stadioane pe care Romania le va pune la dispoziție echipelor participante…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor…

- Automatele de vanzare a cartelelor RATB vor fi puse in funcțiune, de astazi, 2 martie 2018, incepand cu ora 18.00, potrivit datelor furnizate de RATB la solicitarea Libertatea. In prezent, in București exista cinci automate de vanzare a titlurilor de calatorie, acestea fiind amplasate in Piața Sudului,…

- Cateva persoane au protestat in aceasta seara in Piața Victoriei intr-un mod inedit: au facut oameni de zapada. Supararea lor era ca zapada adunata de pe arterele principale din oraș a fost depozitata in Piața Victoriei, acolo unde se protesteaza de mai bine de un an. Din mormanele adunate in Piața…

- Primul utilaj de topit zapada a fost pus in acțiune in Piața Victoriei. Astazi, un excavator cu sigla RATB incarca zapada din mormanele adunate in mijlocul pieței și le punea in utilajul respectiv. Mașinaria funcționeaza cu motorina. ”Dupa ce este umplut cu zapada, o topește in circa 15 minute”, ne-a…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Primaria Generala a remis un comunicat de presa in care sustine ca handbalista ramane de fapt cu un salariu net de 17.366 de euro dupa plata taxelor si impozitelor: "Ne exprimam uimirea ca un sportiv de talia Cristinei Neagu, care se afla in topul celor mai valoroase jucatoare de handbal din…

- Clever Taxi considera ca avizul Consiliul Concurenței privind regulamentul cadru pentru desfașurarea activitații de taxi, prin care se recomanda permiterea folosirii aplicațiilor integratoare ce pun în legatura directa șoferii autorizați de taxi cu clienții, reprezinta o normalitate pentru…

- Primaria Capitalei va plati in jur de 300.000 de euro pentru un autobuz turcesc Otokar, in timp ce un autobuz Mercedes-Benz cumparat de Cluj costa 220.000 de euro, iar acelasi autobuz turcesc cumparat de Malta costa cu 40% mai putin decat cel al bucurestenilor. 0 0 0 0 0 0

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi. Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea. "Intre data depunerii ofertelor…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- Sufocat de mașini și poluat, Bucureștiul poate fi salvat cu 100 troleibuze și 100 de tramavaie, plus cateva zeci de mii de locuri de parcare si 100 de kilometri de piste pentru biciclisti! Planuri mari! Primaria Capitalei vrea si sa ii taxeze pe soferii care ajung in centrul

- Primarul General, Gabriela Firea, a participat astazi, 13 februarie, la conferinta “70 de ani intr-un Centenar, Romania-Israel: Bucuresti –Tel Aviv – Ierusalim", eveniment care se inscrie in seria manifestarilor dedicate Centenarului si subliniaza importanta relatiilor diplomatice dintre Romania si…

- Traficul este principala sursa de poluare a capitalei, de aceea Primaria isi propune sa ia mai multe masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului, a explicat coordonatoarea unei comisii tehnice din Directia de mediu a Primariei Capitalei, Ioana Suteu.

- Primaria Sectorului 1 intentioneaza sa mai dea 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului, in conditiile in care pana acum a alocat deja 20 de milioane de lei. Joi, 15 februarie, la ora 14:00, la primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local. Pe se afla…

- „Primaria Municipiului Bucuresti reitereaza participantiilor la proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti" care au transmis solicitari in perioada 24-25 iulie 2017, pe adresa de e-mail biciclisti@pmb.ro, si care nu s-au regasit pe lista primilor 5.000 de beneficiari, invitatia de a-si actualiza datele…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Anul trecut, Consiliul general al Primariei Capitalei a aprobat, la propunerea primarului Gabriela Firea, acordarea mai multor ajutoare sociale, dar si a unor importante sume de bani catre biserici, inclusiv pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Lucian Sova a precizat ca nu exclude posibilitatea transferarii Metrorex catre Primaria Capitalei. “(...) Specialistii de la metrou mi-au vorbit si de o serie de chestiuni care tin de ordin tehnic si de niste chestiuni care tin de modul in care vor functiona finantarile pe care metroul le-a contractat…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- Taximetriștii și patronii firmelor de taxi au facut un scandal monstru in sediul Primariei Capitalei. Acestia s-au certat la dezbaterea noului regulament privind activitatea pe care o desfasoara in Bucuresti.

- Reprezentantii companiilor de taxi din Bucuresti au participat, vineri, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, la dezbaterea publica pe marginea regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi. "Acest regulament nemultumeste…

- Taximetristii si patronii firmelor de profil sunt nemultumiti de normele regulamentului pentru organizarea serviciului de transport in regim de taxi propus de catre Primaria Capitalei, acestia punctand mai multe elemente din document care ar ingreuna serviciul prestat. Reprezentantii companiilor…

- Fata de alte mari orase, Bucurestiul ofera o paleta mult mai larga de optiuni cand vine vorba de achizitia unei locuinte. Cel mai recent raport de piata publicat de Imobiliare.ro ilustreaza cat costa un apartament in Capitala, in functie de zona: de la sub 1.000 la peste 2.000 euro/mp, dar si care sunt…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, duminica, la ora 12:00, in condițiile in care meteorologii au emis o informare meteo cod galben de ninsori și viscol, pentru sudul țarii, incepand de duminica seara . Primarul Gabriela Firea a spus, la Comandamentul de…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- CGMB a aprobat acordarea a 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti” in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor de vouchere, potrivit Primariei Capitalei.

- Sistem de plata cu cardul in masini, amenzi usturatoare pentru refuzarea curselor sau comportament necivilizat fata de clienti si obligativitatea adoptarii unui comportament preventiv in trafic. Sunt cateva dintre prevederile noului regulament pentru taximetristi, anuntat de Primaria Capitalei.

- In legatura cu problemele aparute in accesarea Bibliotecii Digitale a Bucurestilor, Biroul de Presa al Primariei Capitalei face urmatoarele precizari: La nivelul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti se fac eforturi pentru repunerea in functiune, in cel mai scurt timp posibil, a Bibliotecii Digitale a…

- Primele manifestatii anitiguvernamentale din acest an au avut loc luni seara in fata Palatului Victoria, la manifestatie participand aproximativ 300 de oameni. Protestul a inceput dupa ora 19.00, iar in punctul maxim au fost aproximativ 300 de persoane, care au scandat impotriva Guvernului, cerand in…

- Multe dintre mesaje sunt negative, in contextul in care Primaria Capitalei a renuntat la traditionalul concert de Revelion din Piata Constitutiei si a mutat scena in Piata George Enescu, langa Ateneu. „Au venit prea mulți oameni pentru capacitatea pieței", preciza un internaut. Potrivit acestuia,…

- Concert in Piata George Enescu de Revelion 2018. Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a Capitalei. Restrictiile vor fi impuse pe str. Benjamin Franklin,…

- Taxa pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti in 2018 se va calcula la fel ca in anii trecuti, prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, se arata in proiectul de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

- Bucurestenii vor putea comanda taxiuri la telefon sau online prin aplicatii dar taximetristii nu vor mai putea primi comenzile de la clienti decat prin statiile radio detinute de dispecerate autorizate de Primaria Capitalei, conform unei decizii socante adoptate de Consiliul General al Municipiului…

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- Noi proteste fața de modificarile aduse legilor Justiției in Parlament sunt anuntate, pentru duminica seara, in Bucuresti si in mai multe orase, manifestantii planuind sa faca galagie cu oale, cratite, polonice si linguri. Organizatorii au stabilit pe Facebook ca protestatarii sa se stranga in Piata…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, 17 decembrie, in București și alte orașe din țara. Organizatorii protestelor au intitulat evenimentul “Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul”, inspirați din discursul Regelui Mihai din Parlamentul Romaniei, din anul 2011. ”Iesim duminica sa…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Noi proteste fața de modificarile aduse legilor Justiției in Parlament sunt anuntate, pentru duminica seara, in Bucuresti si in mai multe orase, manifestantii planuind sa faca galagie cu oale, cratite, polonice si linguri. Organizatorii au stabilit pe Facebook ca protestatarii sa se stranga in Piata…

- In semn de respect fata de Majestatea Sa Regele Mihai I si in urma decretarii oficiale a doliului national in zilele de 14, 15 si 16 decembrie, se suspenda concertele de pe 15 si 16 decembrie din cadrul Targului de Craciun Bucuresti. Manifestarile artistice din zilele de 15 si 16 vor fi reprogramate…