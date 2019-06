Stiri pe aceeasi tema

- Fosta deputata Stela Jantuan considera ca situația este una foarte simpla – PSRM și ACUM trebuie sa ințeleaga ca, daca nu gasesc limbaj comun, aceasta inseamna pastrarea Partidului Democrat la guvernare.

- Noul presedinte al Camerei Deputatilor este Marcel Ciolacu, dupa votul de miercuri, el urmand sa il inlocuiasca pe Liviu Dragnea, dupa ce acesta din urma a fost incarcerat ca urmare a condamnarii in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman.

- Fotbalistii de la SSC Farul Constanta sunt decisi ca, sambata, sa obtina evitarea si matematica a retrogradarii in Liga a 3 a. Aflati pe locul 14 in clasament, cu 43 de puncte, "marinariildquo; joaca in fieful ultimei clasate, cu 19 puncte, Dacia Unirea Braila formatie deja retrogradata , iar o victorie…

- Ioan Becali a incercat ani la rand sa o pacaleasca pe fosta amanta, care a obtinut in instanta executarea silita a fostului impresar pentru 85.000 de euro, cu titlu de pensie alimentara. Femeia, o avocata stabilita in Austria, a deschis impotriva lui Ioan Becali mai multe procese, pretinzand ca a…

- Ați avut recent un accident cu mașina, ați constatat o problema la autoturism sau pur și simplu ați fost la o revizie, intr-un service din oraș, iar dupa reparații ați avut indoieli cu privire la piesele montate pe mașina și calitatea reparației. Nu de puține ori, șoferii cad in plasa mecanicilor „de…

- Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au anunțat luni ca au vandut drepturile de televizare pentru meciurile din Liga 1 pe urmatorii cinci ani cu 28 de milioane de euro pe sezon, plus TVA. O suma pe care fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, 72 de ani, o considera mult prea mica, chiar daca…

- Fosta soție a lui Nicolas Cage îi cere actorului pensie de întreținere pentru ca i-ar fi provocat dificultați în cariera profesionala. Cei doi au fost casatoriți doar 4 zile. Și asta e în sine o performanța.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca i-a cerut presedintei ANAF, Mihaela Triculescu, sa-l schimbe de la sefia Directiei Mari Contribuabili pe Ionut Misa pana la finalul lunii aprilie, scrie G4Media, precizand ca in ocul lui Misa va fi numit tot un apropiat de-al lui Valcov.