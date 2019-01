Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor publica azi o ediție speciala, de 13 pagini, dedicata lui Ilie Dumitrescu, care pe 6 ianuarie a implinit 50 de ani! Intr-un amplu interviu acordat Gazetei Sporturilor, Ilie Dumitrescu a povestit ca atunci cand juca la Steaua a a fost in negocieri cu Dinamo, unde era dorit de Mircea…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional și jucator al Stelei București, a implinit 50 de ani. A facut parte dintre eroii Generației de Aur și este unul dintre fotbaliștii care au reprezentat Romania la nivel internațional. A jucat pe posturile de mijlocaș ofensiv și de atacant.

- Dinamo e pe punctul de a efectua primul transfer din 2019. Potrivit Gazeta Sporturilor , „cainii” sunt foarte aproape de a-l inregimenta pe fundasul stanga englez Jordan Mustoe. Aparatorul este un produs al academiei lui Liverpool si a mai fost antrenat de Mircea Rednic la Westerlo. Mustoe va ajunge…

- Dragana Cvijic (28 de ani) este unul dintre cei mai buni pivoți din lume. Sarboaica de la CSM București vorbește despre pasiunea pentru fotbal. Cvijic face parte din lotul Serbiei de la CE din Franța. Romania și Serbia se pot intalni in semifinale. Romania debuteaza in grupa principala duminica, de…

- Fostul tehnician de la FC Argeș, Steaua, Dinamo și de la FC Național nu sta locului o clipa. Intrat in uitare, dupa ce a lasat locul antrenorilor mai tineri in fotbalul romanesc, vestitul Halagian, 79 de ani, are grija de sanatate și se menține activ cu umorul sau sec: ”Imi vad de tinerețe”. ”Casc gura…

- Inainte de Dinamo - FCSB, care se joaca azi de la ora 21:00, Ilie Dumitrescu, fost jucator la Steaua, cere schimbarea capitanului echipei roș-albastre. Dumitrescu este de parere ca Harlem Gnohere, care a fost capitan la meciul cu Astra, este o soluție mai buna decat actualul capitan, fundașul sarb Bogdan…

- Prezent la GSP LIVE, Daniel Oprița și-a ales 11-ideal. Din echipa fostului atacant fac parte jucatori precum Hagi, Chivu, Mutu sau Boștina. Vezi in video cum arata echipa ideala a lui Daniel Oprița, antrenata de Victor Pițurca Echipa lui Oprița: M. Tudor - Fl. Dumitru, Radoi, Miu, Chivu - Lupescu,…