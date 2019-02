Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 este un foarte important pentru un domeniu vital pentru economia romaneasca, unde anul trecut s-au inregistrat producții record.Revista Capital stat de vorba cu secretarul de stat Daniel Botanoiu din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale și a aflat care sunt punctele cheie ale negocierilor…

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene reuniti vineri la Bruxelles au convenit asupra unui compromis privind controversata reforma a legislatiei copyright-ului care va permite ca negocierile cu Parlamentul European, in prezent blocate, sa avanseze, au declarat pentru DPA surse din cadrul…

- Imbunatatirea gestionarii apei in sectorul agricol a fost tema principala de discutii a workshop-ului “Water and Agriculture – Investment Needs”, organizata marti de Comisia Europeana si de Ministerul Apelor si Padurilor, informeaza un comunicat al Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- Reforma Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si relatiile comerciale ale Uniunii Europene cu SUA sunt "temele arzatoare" de care trebuie sa se ocupe presedintia Romaniei a Consiliului UE in urmatoarele sase luni, care mai are ca prioritate, printre altele, si valorificarea din punct de vedere…

- Luni, 17 decembrie 2018, Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat la New York Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Țaranilor și Țarancilor, precum și ale altor persoane care lucreaza in mediul rural. 121 de țari au votat in favoarea Declarației (8 impotriva și 54 abțineri), incheind astfel…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca a primit decizia de aprobare a contribuției Uniunii Europene pentru masurile de urgența de combatere a pestei porcine africane din Romania din anul 2018 (Nr. SANTE/EM/AH/2018/ASF/RO). Prin aceasta decizie i se acorda Romaniei un grant…

- Razboiul dintre vicepremierul Italiei Matteo Salvini și comisarii UE a luat noi proporții dupa ce Bruxelles-ul a jignit poporul italian, iar liderul Liga Nord a dat o replica pe masura. Miza insa este viitorul Europei.