Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o interventie telefonica la emisiunea ProSport LIVE, presedintele celor de la Viitorul, Cristian Bivolaru, a recunoscut ca exista interes din partea vicecampioanei FCSB in Liga 1 Betano pentru Ionut Vina (23 de ani), mijlocasul ofensiv al gruparii constantene.

- Clujenii au deschis scorul prin George Tucudean (54) dar echipa antrenata de Gheorghe Hagi a întors scorul în ultimele minute de joc, prin golul lui Mihai Vodut (86), cu un sut de la peste 40 de metri, si reusita din penalty a lui Ianis Hagi, dupa un fault comis de Andrei Muresan asupra…

- Gigi Becali vrea sa transfere capitanii rivalilor din Liga 1. Cristian Bivolaru, președintele celor de la Viitorul, a vorbit despre șansele unei mutari a lui Ianis Hagi la FCSB. "Domnul Becali sa fie sanatos și sa aiba bani. Daca are chef sa faca vreo oferta, asta e problema lui. Sunt discuții pe care…

- Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, susține ca Ianis Hagi (19 ani) a fost urmarit de mai mulți scouteri la meciul din prima etapa pierdut cu Dunarea Calarași, scor 0-1 Detalii AICI. "Au venit mai mulți scouteri din Franța, Belgia, Rusia, astfel ca sunt șanse ca Ianis sa plece in aceasta…

- Ianis Hagi poate pleca de la Viitorul in aceasta vara. "Au venit mai multi scouteri din Franta, Belgia, Rusia, astfel ca sunt sanse ca Ianis sa plece in aceasta vara de la Viitorul", a declarat Cristian Bivolaru pentru Look TV. SCANDAL MONSTRU la academia lui Gica Hagi. Parintii copiilor…

- Echipa FC Viitorul s-a calificat in turul 2 al Europa League, dupa ce a trecut, cu scorul general de 2-0, de formația Racing FC Union (Luxemburg). Constantenii castigasera, scor 2-0, partida din prima mansa, din deplasare, iar meciul retur, disputat joi seara, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi…

- FC Viitorul a debutat cu dreptul in sezonul 2018 2019 al Europa League, castigand cu 2 0 meciul din deplasare cu echipa luxemburgheza Racing FC Union, contand pentru prima mansa a turului intai preliminar al intrecerii. Golurile oaspetilor au fost marcate de Dragus 23, cu o executie acrobatica de la…

- Dupa cel mai bun sezon din cariera sa, Ianis Hagi vorbeste despre nominalizarea in topul celor mai buni 100 de tineri jucatori din lume si despre visul de a debuta la echipa nationala Ianis s-a intors iarna trecuta la Viitorul si a avut jumatate de sezon excelenta. Evolutiile lui i-au determinat pe…