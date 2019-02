Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene reuniti vineri la Bruxelles au convenit asupra unui compromis privind controversata reforma a legislatiei copyright-ului care va permite ca negocierile cu Parlamentul European, in prezent blocate, sa avanseze, au declarat pentru DPA surse din cadrul…

- Omul de afaceri Florin Macovei din Brasov si doi angajati din Ministerul Agriculturii au fost condamnati vineri de Tribunalul Bucuresti la inchisoare intr-un dosar de coruptie si fraude cu fonduri europene, prejudiciul fiind de aproape 3 milioane de euro. Potrivit deciziei instantei, Florin Macovei…

- Imbunatatirea gestionarii apei in sectorul agricol a fost tema principala de discutii a workshop-ului “Water and Agriculture – Investment Needs”, organizata marti de Comisia Europeana si de Ministerul Apelor si Padurilor, informeaza un comunicat al Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prezinta versiunea actualizata a CPAC – Catalogul Produselor Alimentare Certificate, aplicație mobila care permite identificarea și localizarea in timp real a produselor alimentare romanești certificate. Astfel, utilizatorii vor putea verifica autenticitatea…

- Reforma Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si relatiile comerciale ale Uniunii Europene cu SUA sunt "temele arzatoare" de care trebuie sa se ocupe presedintia Romaniei a Consiliului UE in urmatoarele sase luni, care mai are ca prioritate, printre altele, si valorificarea din punct de vedere…

- Luni, 17 decembrie 2018, Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat la New York Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Țaranilor și Țarancilor, precum și ale altor persoane care lucreaza in mediul rural. 121 de țari au votat in favoarea Declarației (8 impotriva și 54 abțineri), incheind astfel…

- Razboiul dintre vicepremierul Italiei Matteo Salvini și comisarii UE a luat noi proporții dupa ce Bruxelles-ul a jignit poporul italian, iar liderul Liga Nord a dat o replica pe masura. Miza insa este viitorul Europei.