- DJ Wanda va tine minte, mult timp de acum incolo, vacanta petrecuta la Los Angeles, in aceste zile, cu prilejul zilei sale de nastere, dupa ce a fost ceruta de sotie de iubitul sau, pe nisipul fin al plajei Malibu.

- Un afacerist controversat din Iasi va sta sta peste cinci ani in puscarie dupa ce judecatori au contopit doua pedepse primite pentru evaziune fiscala. Una dintre ele a fost acordata dupa ce Adrian Zahariea a pus in motorina pe care o vindea iesenilor ulei de soia.

- Curtea de Apel Bucuresti obliga Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.- in curs de actualizare

- Fostul prim-ministru croat Ivo Sanader a fost arestat joi si incarcerat dupa ce Curtea Suprema a agravat pedeapsa sa de 4 ani si jumatate la 6 ani de inchisoare intr-o afacere de coruptie pentru care este acuzat, a anuntat agentia Hina, preluata de France Presse, potrivit agerpres.ro.In varsta…

- Un fost politist local din Ovidiu a fost condamnat, ieri, printr o sentinta definitiva, la doi ani si trei luni de inchiosare cu suspendare, pentru complicitate la luare de mita in forma continuata, favorizarea faptuitorului, fals intelectual si complicitate la inselaciune. In prima instanta, fostul…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca a „înțeles” ca președintele Klaus Iohannis vrea sa intre la pușcarie „ca sa poata sa doarma liniștit”. „Klaus, poate nu intru, nu te cula pe o ureche”, a spus Dragnea, într-o conferința de presa.„O sa lupt…

- ■ cei trei preoti care l-au santajat pe episcopul Husilor au fost condamnati la inchisoare cu executare ■ unul din inculpati este din Neamt ■ ei l-ar fi strins cu usa pe superior, cu un film deocheat ■ unul a vrut o functie, iar ceilalti, bani ■Curtea de Apel Iasi s-a pronuntat definitiv in cazul […]

- Csaba Der a fost inchis intre 2004 si 2017 pentru crima, in Serbia, iar de cand a iesit este foarte cautat de gruparile interlope pentru asasinate. Acesta are deja 3 crime la activ, toate 3 in 2018. Ultima dintre ele a fost in Amsterdam, acolo unde a asasinat un om de afaceri croat, in varsta…