Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de zece zile de cand creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a pierdut viața in urma unui accident rutier despre care nu se cunosc prea multe date pana acum, iar acum parinții acestuia au reacționat.

- Moartea lui Razvan Ciobanu, ridica, in continuare, multe semne de intrebare! Ultima persoana care l-a vazut, in viata, pe Razvan Ciobanu, a facut declaratii exclusive pentru Antena Stars!

- Fostul partener de viata al designerului Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident auto, a declarat ca ultima data a vorbit cu el la telefon in urma cu doar o zi si stia ca se afla la festivalul Sunwaves.

- Inmormantarea Zinei Dumitrescu este invaluita in mister. „Doamna Ana”, asistenta care a avut grija de ea in toți anii petrecuți la azil și cea care a gasit-o agonizand, a dezvaluit care au fost ultimele cuvinte ale creatoarei de moda.

- Florin Petrache, barbatul din Piatra Neamt care si-a ucis fiul si soacra, a facut primele declaratii atunci cand a fost dus la Parchetul de pe langa Tribunalul Piatra Neamt pentru audieri.

- Șerban Copoț a facut primele declarații dupa moartea tatalui sau, spunand ca este ravașit, dar ca intreaga familie ii este alaturi. El a dezvaluit și cauza decesului parintelui sau.

- Clipe de cumpana pentru Andreea Balan! Artista a plecat sa nasca cu zambetul pe buze, dar a fost la un pas sa stranga lacrimi si palpitatii de disperare! Sotul Andreei a socat din temelii Romania cu o veste crunta: faimoasa cantareata a facut stop cardio respirator.

- In urma cu aproape un an, Connect-R anunța ca a divorțat in mare secret de Misha, femeia cu care are un copil. Artistul a facut acum dezvaluiri neașteptate despre impacarea cu fosta soție. Se pare ca Misha și Connect-R s-au impacat de dragul fetiței lor. Connect-R și Misha ar face orice de dragul fetiței…