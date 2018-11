Stiri pe aceeasi tema

- Moldova va susține Ucraina in conflictul statului cu Rusia, declanșat ieri, 25 noiembrie. Anunțul a fost facut de catre Prim-ministrul Pavel Filip, care și-a exprimat ingrijorarea fața de acest subiect.

- Un avion de recunoastere radioelectronica a fortelor aeriene ale SUA, Boeing RC-135V, a decolat de la baza aeriana Souda Bay de pe insula Creta, Grecia, indreptandu-se spre bazinul Marii Negre, in contextul tensiunilor intre Moscova si Kiev in urma incidentului din Marea Neagra, anunta "Ukrainsky militarny…

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- Kremlinul finanțeaza de ani de zile așa-numitele „republici” pro-ruse din Ucraina, Georgia și Moldova. Scopul sau este foarte ambițios – sa refaca influența Rusiei și sa nu permita regiunii sa se apropie mai mult de Occident. Rețeaua de cvasi-state a devenit atat de importanta pentru Rusia, incat a…

- CHIȘINAU, 2 sept — Sputnik. Aproximativ 200 de oameni de afaceri din Rusia vor participa la Forumul Economic Moldo-Rus, care se va desfașura în perioada 20-22 septembrie. În cadrul reuniunii, urmeaza sa fie semnate contracte de colaborare între întreprinzatori ruși…

- 350 de sportivi profesionisti si amatori din Moldova, Ucraina, Rusia sau Franta au alergat prin podgoriile uneia din cele mai mari vinarii de la noi. Cursa cu aroma de struguri s-a desfasurat pe o distranta de 10 kilometri.

- CHIȘINAU, 2 sept — Sputnik. Aproximativ 200 de oameni de afaceri din Rusia vor participa la Forumul Economic Moldo-Rus, care se va desfașura în perioada 20-22 septembrie. În cadrul reuniunii, urmeaza sa fie semnate contracte de colaborare între întreprinzatori ruși…