Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului "Romani in Londra – UK" și a starnit nenumarate controverse. Cel care a postat mesajul scrie ca poliția engleza a facut un apel din care reiese ca ar trebui anunțate autoritațile de fiecare daca cand cineva observa un rezident in UK care circula…

- Șoferii din Maramureș care au drum in țara via Bistrița Nasaud au avut parte zilele acestea de o veriabila „țeapa” din partea Poliției. O macheta la scara care imita cu fidelitate o mașina reala de poliție a fost montata pe o șosea intens circulata. Masura este menita sa ii tempereze pe vitezomanii…

- Un tanar, in varsta de 19 ani a ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat pe Drumul Poienii. Accidentul a avut loc azi-noapte, in jurul orelor 2.00. Potrivit polițiștilor brașoveni, conducatorul auto care circula cu autoturismul pe DN1E, dinspre Poiana Brașov catre Brașov,…

- Carabinierii din Piacenza, Italia, au avut un șoc cand au oprit o mașina Toyota, care mergea haotic pe strazi. Ei au somat șoferul sa traga pe dreapta, iar șoferul a facut asta. Fiind beat "pulbere", acesta a tras totuși pe dreapta, dar cand carabinierii s-au apropiat, acesta a indreptat o arma spre…

- Un șofer de 18 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan cu un permis fals. Vineri seara, un echipaj din cadrul Poliției orașului Siret a oprit pentru control pe str. Alexandru cel Bun din localitate, un autoturism condus de un tanar de 18 ani din comuna Granicești, care circula […]

- Un tanar de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism, a patruns pe contrasens și s-a izbit frontal de o mașina care circula regulamentar. In urma impactului, o persoana a fost ranita și transportata la spital. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza pe raza localitații brașovene Predeal. Potrivit…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Petrila in timp ce supravegheau, marți dupa-masa, traficul rutier pe strada Republicii, din orasul Petrila, s-au autosesizat despre faptul ca, un autoturism care circula pe strada Minei, odata ajuns in intersectia cu strada Republicii, nu a acordat…

- Un șofer care circula miercuri dimineața pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, la Bunești, a provocat un accident rutier. In jurul orei 7, șoferul din Bistrița-Nasaud, aflat la volanul unui autoturism marca Seat, inmatriculat in Austria, care circula dinspre Dej spre Cluj, a intrat in depașirea…