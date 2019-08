Stiri pe aceeasi tema

- Irina Gavrilovici, un fost lector la catedra de canto a Academiei de Muzica din Bucuresti, care a emigrat in Austria in anul 1986 si a devenit unul dintre cei mai cautati profesori de canto din lume, a fost instructorul clasei de canto al celei de-a XXVI-a editii a Academiei Sighisoara, desfasurata…

- Penultima seara a Festivalului BABEL s-a incheiat cu un moment incarcat de emoție in Piața Mihai Viteazul, Vernisaj de fotografie „In memoriam Sorin Radu” si un spectacol de foc, muzica și dans sustinut de The HandPan Project, Romania. Cei prezenti si-au reamintit cu drag de cel prin fotografiile…

- Cand vine vorba de festivaluri de muzica, ne gandim instant la Untold, Electric Castle, Summer Well sau ARTmania. Dar industria festivaliera din Romania s-a dezvoltat impresionant de mult in ultimii ani asa ca in prezent am ajuns sa avem zeci de...

- Alexandru Pașcanu (20 de ani), fundașul central al naționalei Romaniei U21, a vorbit despre victoria cu Croația U21, scor 4-1, de la EURO 2019 și a spus ca portarul Ionuț Radu (22 de ani) a avut din nou un discurs excelent inaintea partidei. Goalkeeperul a vorbit și el la finalul partidei alaturi de…

- Benone Sinulescu este singurul artist in viata care are un festival. I-a fost daruit de autoritatile municipiului Buzau la implinirea varstei de 80 de ani si a ajuns la a treia editie. Cantaretul de muzica populara s-a nascut la 24 mai 1937, in localitatea Siriu, din judetul Buzau.

- Festivalul – concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, eveniment cultural unic in Europa, continua duminica, 9 iunie 2019, la Ciugud, in comuna cu cea mai mare absorbție de fonduri europene din Romania. Administrația județului și comunitatea din Ciugud doresc astfel sa demonstreze ca…

- Saveta Bogdan parasește Romania, urmand sa se intoarca in țara la toamna. Artista va locui la fiica ei, care traiește in America, insa aceasta va susține și o serie de concerte pe un vas de croaziera. Chiar daca ii este greu sa iși paraseasca iubitul avocat, interpreta de muzica populara a luat deja…

- Muzica ne aparține tuturor și cu toții meritam sa ne bucuram de ea, oricand și oriunde. La cea de-a șaptea ediție, Electric Castle devine primul festival de muzica din Romania accesibil persoanelor cu deficiențe de auz, oferindu-le susținere pentru a se putea bucura de experiența completa a festivalului,…