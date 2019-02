Stiri pe aceeasi tema

- Constructorii auto continua sa ofere reacții și declarații pe marginea unui eventual Brexit, care se amana pentru moment. Ford a venit acum cu o estimare a pierderilor pentru scenariul in care Marea Britanie și Uniunea Europeana se vor "desparți" fara sa semneze un acord comercial. Pierderile Ford ar…

- Guvernul britanic lanseaza luni aplicatia mobila cu ajutorul careia cetatenii europeni stabiliti in Regatul Unit pot solicita resedinta permanenta dupa Brexit, reaminteste AFP. In Regatul Unit...

- Reactionand pe tema votului din Parlamentul de la Londra, in urma caruia s-a respins acordul privind iesirea Marii Britanii din randul celor 28 de state ale Uniunii Europene, premierul roman a adresat un mesaj romanilor care fie studiaza, fie lucreaza in Regatul Unit. In asteptarea de noi vesti de la…

- Președintele Klaus Iohannis a dat asigurari, in cadrul unei declarații de presa, ca UE și Romania sunt pregatite pentru orice scenariu legat de Brexit și a subliniat ca un acord pe aceasta tema ar fi de...

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au intrat in ultima faza, cea mai tensionata, a procesului de iesire a UK din sistemul european. Dupa mai mult de 17 luni de negocieri, rezultatul este incontestabil si echivalent cu un haos diplomatic total ce pare sa preceada o perioada viitoare de mari probleme…

- Economia Marii Britanii risca sa fie afectata mai grav decat in timpul crizei financiare in cazul in care retragerea tarii din Uniunea Europeana se va produce "in mod dezordonat", avertizeaza Banca Angliei.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European in care se discuta proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE)."Astazi avem o singura tema pe ordinea de zi. Este discuția asupra acordului Brexit.…