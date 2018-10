Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre accidentarea lui Mihai Pintilii, 34 de ani, din meciul Romania - Muntenegru, 0-0. Jucatorul a suferit o ruptura musculara la mușchiul femural stang și nu va mai juca deloc in acest an. ...

- Artista de muzica populara, in vizita la fiica și ginerele sau, care locuiesc in America. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, despre experiența traita departe de Romania. „Am facut multe lucruri frumoase, am fost in Colorado, am fost in Gradina Zeilor, la muzeul Chicago. Sa spun…

- Azi e bucurie mare in inima Conchitei de Romania! Vedeta implinește frumoasa varsta de 25 de ani și va petrece alaturi de cele mai tari nume din showbiz, intr-un club de mare fița din Capitala.

- Dupa ce CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a prezentat, in premiera naționala, imaginile uluitoare cu Catalin Moroșanu in ipostaze tandre alaturi de o frumușica tinerica(DETALII AICI), intreg showbiz-ul a inceput sa cometeze acțiunile sportivului.(CITEȘTE ȘI: A DIVORȚAT CATALIN MOROȘANU?! FILMARILE…

- Carmen de la Salciua, a devenit cunoscuta datorita muzicii populare, a cunoscut succesul datorita muzicii de petrecere, iar acum isi doreste sa se lanseze si in muzica usoara. Citește și: INTERVIU Drumul catre succes. Cum a ajuns Carmen de la Salciua una dintre cele mai iubite artiste din muzica populara…

- Elena Merișoreanu, legenda muzicii populare din Romania, a fost operata de urgența. Medicii au declarat ca au intervenit asupra corzilor sale vocale. Elena Merișoreanu, cunoscuta interpreta de muzica populara, a fost operata de urgența. Medicii au intervenit la corzile vocale. Legenda a vorbit cu jurnaliștii…

- Anunț șoc in lumea mondena din Romania. O indragita actrița a anunțat ca a divorțat in secret. primele dezvaluiri despre fostul ei soț au fost facute in cadrul unei emisiuni mondene.

- La doar cateva ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, v-a prezentat in exclusivitate detalii despre “aventurile” de pe litoral ale Lui Catalin Cazacu, deși doar ce se impacase cu fosta logodnica, s-a aflat ca cei doi “au rupt” repede relația reinnodata. Mai mult, campionul la motociclism…