Aflat in stare grava dupa un accident rutier in urma caruia un barbat a murit pe loc, Mario Iorgulescu pare sa atraga moartea in jurul sau. Ultimii doi bodyguarzi care l-au pazit pe fiul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) au sfarșit tragic, deși erau barbați in floarea varstei.