- «Nu vreau sa-l vad pe Donald Trump destituit, ci in inchisoare» , dupa ce va fi invins la alegerile prezidentiale din 2020, a afirmat președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, in cadrul unei reuniuni cu mai mulți inalți responsabili ai grupului sau parlamentar. Potrivit site-ului «Politico»,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a intrat prin telefon duminica seara la postul B1TV, in emisiunea moderata de Silviu Manastire. In studio mai era și Radu Banciu. Ludovic Orban și Radu Banciu s-au contrazis, totul pana in momentul in care liderul PNL a inchis nervos telefonul, noteaza stiripesurse.ro. Redam…

- Un jaf a avut loc la o casa de schimb valutar din Timișoara, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.00. Un individ necunoscut a amenințat-o pe angajata cu un cuțit și a reușit sa plece cu aproximativ 20.000 de lei. Barbatul a fost dat in urmarire generala. Polițiștii au fost anunțați de jaf chiar…

- Paula Chirila este din nou o femeie singura. Fosta prezentatoare tv, in varsta de 43 de ani, și iubitul ei, Adrian Petroșel, un cunoscut afacerist din Buzau cu 16 ani mai tanar decat ea, nu mai sunt impreuna. Cei doi s-au desparțit recent, iar el are deja alta iubita. Desparțire in showbiz! Daca in…

- Masina de schimb, de care au dreptul sa beneficieze soferii in caz de accident auto, a devenit o noua "vaca de muls" pentru multe service-uri auto, care, sub pretextul ca urmaresc exclusiv interesul pagubitilor, ajung de fapt sa profite de un...

- Liderul PSD a fost intampinat la Suceava cu fanfara si cantece populare. El a venit impreuna cu partenera sa de viata, Irina Tanase, si a facut o baie de multime. La un moment dat insa, un barbat a refuzat sa dea mana cu Liviu Dragnea, spunandu-i acestuia: „Eu nu dau mana cu hotii". Liderul…

- Copilaria și adolescența pe care le-am parcurs cu 40-50 de ani in urma au stat, uneori și sub semnul reciclarii ambalajelor. Aparuse atunci și un principiu economic, numit „3 R” – adica recondiționare, reciclare, refolosire. Nimic nu se pierdea, totul se refolosea! Cel mai adesea duceam la chioșcurile…