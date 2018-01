Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani, din Remetea Mare, agent de paza, a fost capturat astazi de polițiștii de la „Crima Organizata" Timișoara, dupa ce a fost monitorizat in cadrul unei anchete DIICOT...

- Ieri, 8 ianuarie 2018, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din municipiul Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51…

- Polițiștii timisoreni au reținut un barbat de 39 de ani, depistat la scurt timp dupa ce ar fi incercat sa fure nu mai putin de trei autoturisme dintr-un garaj al unei societați comerciale. „La data de 02 ianuarie, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, barbatul a intrat in curtea firmei și a incercat sa fure nu mai puțin de trei mașini, forțand incuietorile acestora. El a fost, insa, observat de oamenii din zona care au anunțat poliția. La scurt timp, barbatul a fost prins și condus la Secția 4 Timișoara,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei șoferițe in varsta de 36 de ani. Aceasta circula pe strada Polona, dinspre Utvin spre Timișoara, la volanul unui autoturism Audi. La un moment dat, spun oamenii legii, femeia a patruns pe contrasens unde mașina sa s-a ciocnit violent…

- Un barbat a cazut victima propriei neglijente, in prima zi a anului 2018. El circula pe Calea Lugojului, pe bicicleta, in jurul orei 6, fara sa poarte vesta reflectorizanta. Soferul unui autoturism, care se indrepta spre Timisoara, dinspre Remetea Mare, nu a observat biciclistul la timp, lovindu-l.…

- Cautari ale polițiștilor italieni finalizate de polițiștii timișoreni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii din Timișoara au reușit sa puna mana pe un barbat urmarit de autoritațile din Italia pentru infracțiuni de contrabanda cu țigari.

- Politistii efectueaza cercetari intr-un dosar penal pentru ucidere din culpa, braconaj cinegetic si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani din Giurgiu a fost gasit decedat pe un lac din localitatea Stanesti."Un barbat civil, in varsta de 51…

- Politia damboviteana va informeaza: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari in cazul unui barbat, de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal, accidental, in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…

- Flacarile au mai facut o victima la Timișoara. O persoana a fost gasita carbonizata intr-o anexa care a luat foc, situata pe strada Radulescu Motru. Pompierii au fost anunțați de producerea incendiului, intervenind cu doua autospeciale cu apa și spuma, la locul intervenției fiind prezent și un echipaj…

- Trei barbati cu varste cuprinse intre 29 si 36 de ani au fost retinuti de catre politistii din Timisoara, dupa ce au furat dintr-o societate comerciala matrite de aluminiu in valoare de 500.000 de euro. Potrivit unui comunicat de presa de luni al Inspectoratului de Politie Timis, politistii au identificat…

- Un barbat care a furat țigari strecurandu-se pe geamul unui magazin din Timișoara a fost prins de polițiștii Secției 3 din oraș. Acesta a fost prins in aceasta noapte. Polițiștii au gasit la el 400 de pachete de țigari, in valoare totala de 7500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate iar…

- Dupa efectuarea cercetarii la fata locului, politistii din cadrul Serviciului Rutier au stabilit urmatoarele: un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Bogdanesti, conducea o autoutilitara la care avea atasata o semiremorca, pe DN 2F, din directia Dragomiresti catre Bacau. La un moment dat, acesta…

- Un tanar de 27 de ani din Bistrita a fost omorat cu salbaticie de un prieten de pahar. Tatal victimei a fost omorat, in urma cu 5 ani, de un barbat din aceeasi familie cu cea a criminalului. Atunci, imediat dupa crima, ucigasul s-a sinucis.

- A plecat cu motocicleta sa o testeze inainte de a o cumpara, dar nu s-a mai intors Un tanar a vrut sa stranga niste bani, asa ca si-a scos motocicleta la vanzare. A avut, insa, ghinion. Tânarul de 24 de ani, din comuna clujeana Ceanu Mare, a sunat la 112 sa anunte ca o persoana, din cele…

- Un satmarean de 39 de ani a fost incatușat de polițiștii locali din Timișoara dupa ce a incercat sa violeze o batrana. Totul s-a intamplat in noaptea de marți, 6 spre azi 7 decembrie. Un barbat a sesizat telefonic polițiștii locali in jurul orei 01.20, ca mama sa este agresata de cineva in apartamentul…

- Tragedia s-a produs la orele pranzului, pe o trecere de pietoni din apropierea unui hotel. Pietonul a fost izbit in plin de o masina, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice. Grav ranit, omul si-a dat ultima suflare pe caldaram, chiar sub ochii medicilor. Etilotestul a aratat ca soferul…

- Politistii sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit mort pe un camp in apropierea localitatii Bucovat, comuna Dumbrava. Surse din randul anchetatorilor au declarat pentru Lugoj Info.ro ca primele indicii duc spre o crima. Deocamdata anchetatorii nu au vrut sa faca publice prea multe amanunte insa…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat un cetatean roman, cautat de autoritațile austriece, care avea de executat cinci ani de inchisoare pentru savarsirea mai multor infractiuni de frauda bancara. ”In data de 27.11.2017, in jurul orei 05.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F.…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie în zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.”La data de 21 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie…

- Un barbat din localitatea constanteana Independenta a ajuns in aceasta seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu plaga prin injunghiere.Potrivit SAJ Constanta pacientul a fost diagnosticat cu plaga de torace. Din primele informatii acesta ar fi fost injunghiat chiar de fratele sau. Politistii…

- Timișoara a ajuns din nou subiect național de discuție din cauza modului alambicat in care a fost marcata intersecția strazilor Republicii și Jiul. Imaginile aeriene au facut deliciul internauților, știrile pe aceasta tema devenit rapid virale. In timp ce mulți au facut mișto de desenele…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad I.T.P.F. Timisoara au depistat un barbat cu dubla cetatenie, bulgara si ucraineana, care intentiona sa introduca in Romania un autoturism marca Toyota RAV 4, clonat dupa alt autoturism, aflat in circulatie in Spania. In data de 05.11.2017, in jurul orei…

- Incidentul s-a petrecut in 19 octombrie. Polițiștii timișoreni au observat o mașina in trafic și aveau informații ca in interior s-ar afla un barbat pe numele caruia exista un mandat de aducere, fiind banuit de furturi din autoturisme. Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele polițiștilor…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui POPA VASILE, in varsta de 63 ani, din localitatea Comana ndash; judetul Constanta. La data de 26 octombrie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1.60 centimetri, greutate 50 de kilograme,…

- Ieri, 19 octombrie 2017, in jurul orei 13.49, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Bradesti, avand dreptul de a conduce suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Un barbat de 36 de ani, a reusit sa-i fure masina unui taximetrist dupa ce l-a batut crunt. Pentru a-si asigura scaparea talharul a lovit si doua autoturisme care reusisera sa-l incolteasca. Alertati prin 112, politistii bucuresteni au reusit sa-l prinda pe agresor noaptea trecuta.

- Politistii din Timisoara cauta, joi seara, un barbat suspectat de mai multe furturi care a fugit dupa ce a fost incatusat, fiind ajutat de mai multe persoane. Intr-una dintre locatiile unde se credea ca s-au ascuns suspectii, agentii au descoperit un pistol cu gloante de cauciuc.

- In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 9 – 15 octombrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 101 controale, din care 89 pe drumurile publice, 10 in fondul…

- In cursul zilei de ieri, politistii constanteni au descoperit mai multe nereguli pe strazile din judet.Astfel, la data de 15 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat de 26 de ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe DN 22, fara a detine permis…

- Un barbat de 35 de ani din Arad s-a ales cu un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in urma unui accident de circulatie produs la iesirea din Resita spre Bocsa, miercuri dimineata. Politistii au stabilit in urma cercetarilor ca barbatul a condus un autoturism pe DN 58B, dinspre Bocsa spre…