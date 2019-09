Stiri pe aceeasi tema

- Mlada Boleslav si FCSB se vor intalni, diseara (ora 20.00, Pro TV), in mansa secunda a turului III preliminar al Ligii Europa. Meciul a fost prefatat de presa locala printr-un articol dedicat latifundiarului din Pipera.

- Latifundiarul din Pipera s-a certat, pe rand, cu moderatorul Dan Filoti si cu analistul postului, Ilie Dumitrescu, dupa care a oferit un motiv halucinant care, deocamdata, il opreste din a veni pe banca pentru a prelua, oficial, rolul antrenorului.

- Gigi Becali nu și-a gasit inca antrenor. Omul de afaceri din Pipera a inceput lista cu posibili inlocuitori ai tehnicianului Bogdan Andone cu doi italini: Devis Mangia și Walter Zenga. Apoi a continuat cu secundul lui Gica Hagi de la Viitorul, Catalin Anghel, relateaza mediafax.Daca la Mangia…

- Gigi Becali nu și-a gasit inca antrenor. Omul de afaceri din Pipera a inceput lista cu posibili inlocuitori ai tehnicianului Bogdan Andone cu doi italini: Devis Mangia și Walter Zenga. Apoi a continuat cu secundul lui Gica Hagi de la Viitorul, Catalin Anghel.

- Portarul de 20 de ani a inceput ca titular si sezonul 2018/2019, insa gafele comise in play-off-ul Europa League, contra lui Rapid Viena, scor 4-3, la general, in urma carora FCSB a fost eliminata, l-au determinat pe Becali sa il trimita pe banca de rezerve pe Vlad, locul sau fiind luat de Cristian…

- Omul de afaceri Gigi Becali, denumit și latifundiarul din Pipera își mai ridica un palat, dar nu în București, ci la malul marii. Noua vila va fi amplasata aproape de Academia lui Gica Hagi.

- A trecut o saptamana de cand Gigi Becali l-a numit șef peste Academia lui FCSB pe Alexandru Tudor, iar fostul arbitru pare sa fi ramas fascinat de ce a gasit in Berceni. „I-am spus lui Alexandru Tudor s-o ia ușor, ușor sa nu se sperie oamenii. Mi-a zis ca oricum nu are ce face prea mult la Academie,…

- Visul lui Gigi Becali a fost spulberat! Dupa Nicole Dica, Edi Iordanescu (40 de ani) a refuzat sa o preia pe FCSB. Fiul cel mare al lui Anghel Iordanescu l-a anuntat pe latifundiarul din Pipera ca doreste sa-si continue cariera la Gaz Metan Medias.