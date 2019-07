Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi va aduce creativitate in jocul lui Racing Genk, a estimat Dimitri De Conde, directorul tehnic al campioanei Belgiei, joi, la prezentarea oficiala a fotbalistului roman, scrie site-ul radioteleviziunii RTBF.

- Nou venit la campioana Belgiei, Genk, Ianis Hagi a primit "botezulldquo; din partea coechipierilor sai, asa cum se obisnuieste cu jucatorii care se alatura echipei. Ianis se afla alaturi de formatie, la masa, si a fost pus de coechipieri sa cante. Fostul capitan al FC Viitorul s a urcat pe un scaun…

- Ianis Hagi (20 de ani), mijlocașul Viitorului și al Romaniei U21, a semnat cu Genk, campioana Belgiei, iar Gheorghe Hagi (54 de ani), antrenor și tata, a oferit ultimele detalii despre transfer. „Regele” a explicat ca transferul la Genk este cea mai buna mutare pentru fiul sau și a subliniat faptul…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe un...

* Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial.

- Ianis Hagi (20 de ani, mijlocaș ofensiv) și-a ales in cele din urma viitoarea destinație, dupa Viitorul. Fotbalistul roman e la un pas sa semneze cu Genk, campioana Belgiei. Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat iminentul transfer al lui Ianis,…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi va efectua vineri vizita medicala inainte de a semna cu Racing Genk, campioana Belgiei, scriu ziarele Het Nieuwsblad si La Derniere Heure. Potrivit La Derniere Heure, negocierile in vederea transferului au intrat in ultima linie dreapta. Daca totul va decurge bine, Ianis…