- Cateva mii de bacauani din oraș și din județ au defilat duminica, 25 martie, in cea de-a VIII-a ediție a Marșului pentru Viața la nivel național și a V-a ediție in Bacau. Evenimentul, organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși din Romania filiala Bacau, Asociația Tinerilor Ortodocși din Romania…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…

- La cateva luni dupa ce a lansat pe piața prima asigurare cu sistem telematics din Romania , Groupama anunța, pentru Capital, ca a avut și primii clienți care au beneficiat de reduceri substanțiale de prima. Posesorii de asigurari CASCO cu opțiunea Autocontrol au avut, in medie, reduceri de 26% ale costurilor…

- Un colos american readuce la viața trei fabrici din Romania! De la faliment au trecut la angajari! Recrutari la foc automat O companie care deține in Romania trei fabrici pune la bataie sute de posturi. La finalul anului 2017, aceasta a fost preluata de un colos american. La sfarșitul anului trecut,…

- "Astazi sarbatorim nu doar 170 de ani care au trecut de la izbucnirea Revolutiei din 1848, dar comemoram, in acelasi timp, cei 100 de ani de viata in minoritate a maghiarimii din Romania. De 100 de ani, aceasta comunitate a maghiarilor din Romania traieste intr-o tara ca minoritate, intr-o tara in care…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca despre tragediile care se tin lant in viata sa si sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand, tatal sau a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, exact aceeasi boala de care a murit…

- Georgiana Andritoiu are varsta de 25 de ani si sufera de amiotrofie musculara spinala finala, o boala rara care-i afecteaza muschii. De 17 ani este imobilizata in scaunul cu rotile. Tanara si-a gasit un refugiu pentru toate problemele cu care se confrunta in poezie. A scris pana acum in jur de 70 de…

- Primaria Cluj-Napoca va fi prima institutie din Romania care va avea primul functionar public virtual, anunta primarul Emil Boc. “Numele acelui functionar public virtual este Antonia si va face doua lucruri: acum, din prima etapa din 15 aprilie, va fi functional pentru a redirectiona cererile online…

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Avertisment crunt pentru romani venit din partea președintelui Camerei de Comerț Romano-Germane. Toate masurile luate de guvernele Romaniei in ultima perioada o sa se rasfranga puternic asupra mediului privat de afaceri.

- Liviu Dragnea are toate șansele sa iși mențina funcția de președinte al PSD, chiar daca nu s-a stabilit inca daca la Congresul din 10 martie aceasta poziție va fi scoasa la concurs. Deocamdata, mandatul de lider al lui Dragnea in interiorul formațiunii ar trebui sa mai dureze 2 ani. In orice caz, mesajul…

- 6.400 de posturi, deblocate in Armata Romana. Ce categorii de angajati cauta MApN Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat vineri ca, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul, in Armata Romana au fost deblocate 6.400 de posturi. Mihai Fifor a spus, într-o conferinta de presa sustinuta…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Instructorul de Tae Bo care a lucrat cu Madonna si Carmen Electra vine pe 17 martie in Romania! Billy Blanks va lua parte la un seminar cu totul special si se va implica in campania de strangere de fonduri destinate ajutorarii copiilor bolnavi de cancer din Romania, Kangoo Jumps pentru Viata. Alaturi…

- "Trebuie sa gandim ca in Romania, la ora actuala, avem 2.188 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte (...) Trebuie sa mergem in 2020, cand incepe un alt cadru financiar multianual, cu probleme legate de digitalizare, de modernizare, si sa incercam sa eliminam toate aceste aspecte care, intr-adevar,…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Vlad Deliu (36 de ani), care a ocupat functia de manager de investitii in cadrul NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din Romania, va fi noul director de investitii al NN Asigurari de Viata, potrivit mai multor surse din piata. Deliu lucreaza de 10 ani in cadrul…

- ”Deja am inceput procedurile pentru reabilitarea termica la case. Jumatate dintre locuitorii Sectorului 1 stau la blocuri, jumatate la casa. Au fost nemulțumiri in toata aceasta perioada, ma refer la cei care locuiesc la case, și am spus ‘nu se poate ca banii noștri, ai cetațenilor, sa se duca numai…

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- Lacurile glaciare de pe cele mai inalte piscuri montane sau barajele naturale desavarșite de natura emana o frumusețe incredibila in orice anotimp, oferind linistea și desfatarea de care cu toții avem nevoie. Pentru ca fiecare dintre aceste intinderi de apa este spectaculoasa și unica in felul…

- Parlamentul a aprobat ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial, cu 275 de voturi „pentru”. Votul este final, astfel ca legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Potrivit proiectului de lege, care a fost adoptat de deputați…

- Sorana Cirstea a adus primul punct pentru Romania in confruntarea cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Jucatoarea noastra a invins-o categoric pe Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, și s-a aratat uluita de atmosfera creata de spectatorii de la Cluj. "Mulțumesc tuturor pentru susținere.…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- Anii de liceu reprezinta perioada senina, fara griji, din viata fiecaruia, de care ne amintim mereu cu drag si cu nostalgie. In ciuda faptului ca viata curge ametitor, pe repede inainte, la „Feeling Dance” timpul se masoara in pasi de dans. Clubul oradean lanseaza un nou curs de dans…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro. Cristian Dan s-a nascut in 26 septembrie 1954 la Ramnicu Valcea. A jucat in peste…

- In perioada 7 februarie - 14 martie 2018, British Council organizeaza a opta editie "British Documentary" la Cinema Muzeul Taranului (Studioul "Horia Bernea"). Documentare din selectia festivalului Grierson vor fi prezentate publicului in fiecare seara de miercuri, de la ora 19.00. Filmele sunt subtitrate…

- Ungureanu a expus cazul lui Adrian Vințan, un tânar de 31 de ani care sufera de cancer și care așteapta o soluție salvatoare din partea celor dragi, nu din partea statului român. Fiindca în România nu are acces la medicamentele de care are nevoie. Dupa care, i-a transmis un…

- Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi va construi un "sat", care va avea case, magazine, parcuri si teren de sport, special pentru bolnavii de Alzheimer, prin implementarea unui proiect in premiera pentru Romania, costurile totale fiind de un milion de euro, transmite corespondentul Mediafax.

- Ce ii putem oferi unui bebelus in afara de iubire, afectiune si atentie? Este o intrebare pe care noi, parintii de pici, ne-o punem zilnic. Universul unui bebelus cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni este greu de inteles pentru noi, adulții. Insa, in ciuda complexitatii sale, exista numeroase studii…

- Valentin Bosioc, bocșeanul campion Musclemania și antrenorul personal al celebritaților, a devenit oficial cel mai urmarit sportiv roman de pe Facebook. Invitat recent in studiourile Televiziunii Romane, in cadrul emisiunii 1Matinal, Valentin Bosioc a dezvaluit puțin din secretele sale. Sportivul…

- Iulia Zgripcea si Andrei Barbulescu, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 si-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie si de prieteni, iar proaspatul cuplu a si revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare care aduce zilnic informatiile…

- Echipamente de radioterapie pentru Institutul Oncologic din Cluj Saptamana viitoare, Ministerul Sanatatii va semna contractele pentru achizitia echipamentelor de radioterapie cu care vor fi dotate centrele de radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Oradea, Spitalului Judetean Craiova si Institutul…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Mica Unire | Dancila: Astazi este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si curajul inaintasilor Premierul desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, a scris, miercuri, pe Facebook, faptul ca Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, de la 24 Ianuarie 1859, reprezinta "un moment cheie" al istoriei noastre,…

- GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din România, intra pe piata locala, acesta având finantare europeana, se arata într-un comunicat de presa al institutiei financiare remis, luni, AGERPRES. 'Cu un buget initial de 26 milioane…

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- Incident șocant in sud-estul Africii, unde opt copii au murit dupa ce au mancat o țestoasa marina in Madagascar. Viața minorilor a fost curmata din cauza unei intoxicații alimentare provocate de consumul de carne de țestoasa marina. Autoritațile sanitare din Madagascar susțin ca țestoasa marina este…

- Directiva Anti-evaziune fiscala a fost transpusa in Codul fiscal prin OUG 79/2017. Acest lucru aduce un nou set de reguli: privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda, la 10% din baza de calcul, atunci cand este depasit plafonul de 200.000 euro; impozitarea la iesire conform careia…

- Dezvaluirile facute ieri de jurnalistul Silviu Sergiu- reamintim faptul ca acesta devoala ca o societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro -…

- Peste 100 de familii traiesc de peste un deceniu ca in Evul Mediu intr-un municipiu resedinta de judet din Romania. La Botosani, pe trei strazi de la marginea orasului nu exista aproape niciun fel de utilitati pentru locuitori. Drumul este neasfaltat, iar locuitorii nu au canalizare si nici curent electric.

- Obiectivul lui Xavier Pascual la Trofeul Carpați este sa pregateasca naționala masculina de handbal a Romaniei pentru primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial 2019, care va avea loc in Italia, in perioada 11-13 ianuarie. „Este o mandrie pentru noi sa participam la un turneu cu un asemenea…