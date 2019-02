Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de asigurari trebuie sa se concentreze in primul rand pe modul in care isi trateaza clientii atat la vanzarea politei de asigurare, cat si in momentul in care are loc riscul asigurat, acest comportament fiind singurul care pe termen scurt poate genera cresterea pietei de asigurari, a atras…

- Companiile de asigurari au vandut in perioada ianuarie-septembrie a acestui an polite de sanatate in valoare de 227 mil. lei, in crestere cu 37% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Doua companii de asigurare, City Insurance si Euroins, controleaza peste 57% din piata asigurarilor auto obligatorii RCA dupa primele noua luni, potrivit datelor publicate joi de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA…

- Firmele de asigurari din Romania au inregistrat un avans de 2,1% al primelor brute subscrise in primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 7,47 miliarde de lei (1,61 miliarde de euro), in conditiile in care piata asigurarilor ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- „Autoritatea de Supraveghere Financiara a luat act de sanctiunea acordata de catre Consiliul Concurentei unui numar de noua societati de asigurare ce activeaza sau au activat pe piata de asigurari din Romania, precum si Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).…

- Societațile de asigurare au inregistrat venituri din primele brute subscrise in valoare de 7,47 miliarde de lei in primele noua luni din acest an, in creștere cu 2,1% fața de perioada similara a anului trecut, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Piața asigurarilor generale…

- Romania vrea sa obtina statutul de piata emergenta, motiv pentru care Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a luat decizia sa reduca comisioanele de tranzactionare la bursa, masura care ar trebui sa impulsioneze tranzactiile pe piata de capital.

- Piața asigurarilor din Romania a cunoscut o consolidare recenta. Tocmai de aceea, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) face un apel pentru menținerea unor politici responsabile, care sa diminueze vulnerabilitatille și sa consolideze piața. Membrii COTAR susțin…