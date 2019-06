Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic e așteptat de suporteri inapoi la Dinamo, dar „Puriul" e la un pas de a semna cu Al Fateh din Arabia Saudita. Antrenorul in varsta de 57 de ani e in discuții avansate cu echipa care a terminat campionatul pe locul 9 in Arabia Saudita. Rednic e foarte tentat sa plece din Romania, mai ales…

- Mircea Rednic a fost astazi demis de la Dinamo. Claudiu Niculescu (42 de ani), omul pe care „Puriul" l-a inlocuit intempestiv in toamna, nu e de acord cu decizia luata de Ionuț Negoița. „Am aflat si eu mai devreme. Imi pare foarte rau pentru el, mai ales ca avem o relatie foarte buna. Din punctul meu…

- Eugen Neagoe, 51 de ani, este dorit de Ionuț Negoița pentru banca lui Dinamo, dupa plecarea lui Mircea Rednic. Eugen Neagoe, fost antrenor la Sepsi, este acum in pole-position pentru banca lui Dinamo, potrivit site-ului sportro. Conform surselor GSP.RO, Negoița il vrea cu insistența pe Eugen Neagoe,…

- Mircea Rednic, 57 de ani, antrenorul lui Dinamo, a vorbit in cadrul conferinței de presa de marți despre situația lui Mihai Teja, 40 de ani, demis de la FCSB dupa doar 6 luni. „Puriul" a colaborat in trecut cu Mihai Teja, dar spune ca acest lucru nu s-ar mai putea intampla in Romania, ci doar in strainatate. …

- Partida dintre Hermannstadt și Dinamo a fost una modesta, iar ocaziile au lipsit cu desavarșire la cele doua parți. Cel mai savuros moment al intalnirii de la Sibiu i-a aparținut insa tehnicianului Mircea Rednic. Cu 20 de minute inainte de finalul partidei, „Puriul" a facut o preluare cu care ii poate…

- Mircea Rednic (57 de ani), antrenorul lui Dinamo, locul 2 in play-out, a vorbit la conferința de presa de azi despre CFR Cluj, echipa care tocmai a caștigat al doilea titlu la rand in Liga 1. „Puriul" ii sfatuiește pe oficialii ardeleni sa bage serios mana in buzunar daca vor sa se califice in grupele…

- Claudiu Niculescu, 42 de ani, ar putea reveni in fotbal, dupa ce Mircea Rednic l-a propus la o echipa din strainatate. Dupa ce a provocat demiterea lui Clau-Gol de la Dinamo, in octombrie, dupa 20 de zile, Mircea Rednic vrea sa-i gaseasca o echipa lui Niculescu. „Puriul" l-a propus pe fostul sau elev…

- Mircea Rednic (56 de ani) va ramane pe banca lui Dinamo și din sezonul viitor, iar „Puriul" vrea sa creioneze o strategie impresionanta pentru ediția urmatoare. „Cainii" incearca sa-l aduca pe Mihai Raduț, 30 de ani, o ținta mai veche, in prezent in Polonia, la Lech Poznan. „Il doresc in continuare…