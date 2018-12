Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Dacian Varga, actualul iubit al Mariei Constantin se afla intr-un scandal de proporții! Acesta este acuzat de Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov, ca a calcat-o in picioare in centrul Capitalei, la Targul de Craciun.

- Larisa Judele a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexadrov, cu care a avut o relatie in 2014. Acum insa, fata este in mijlocul unui scandal urias cu fotbalistul Dacian Varga. "Am fost sunata de catre o prietena comuna zilele trecute, care…

- Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov sustine ca, sambata seara, a fost batuta de fotbalistul Dacian Varga, iubitul Mariei Costantin, la Targul de Craciun din centrul Capitalei. Focoasa bruneta se afla in mijlocul unui scandal urias cu fotbalistul Dacian Varga pe care il acuza ca ar fi…

- Traficul rutier in zona Pieței Constituției a fost deviat de politisti, din cauza numarului mare de persoane care viziteaza Targul de Craciun din Bucuresti.Citeste si Recep Erdogan șocheaza dupa protestele din Paris: 'Dezordinea domneste pe strazile din numeroase tari europene'. Critici dure…

- Barbatul de 31 de ani, din Pojogeni, acuzat ca și-ar fi amenințat cu moartea, in repetate randuri, fosta iubita și ar fi incercat sa o loveasca in trafic cu mașina, a petrecut o singura noapte in arest. Marți, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești au decis sa fie pus sub control…

- Enervat ca fosta iubita nu vrea sa se intoarca la el, un culturist din Columbia i-a aplicat o bataie sora cu moartea acesteia. Incident teribil la o sala de sport din localitatea columbiana Segovia. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi de la sala de sport. Un culturist și-a atacat in cel…

- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, frumoasa bruneta a dezvaluit un episod dureror și mai puțin conoscut din viața ei, peste care a reușit sa treaca greu. „Parintii mei s-au…

- Nicolas Cage a fost acuzat de abuz fizic de fosta lui iubita, Vickie Park, care susține ca actorul american era “foarte beat la acea vreme”, titreaza jurnaliștii de la Daily Mail. Informatia a aparut in documente depuse in instanta, si publicate de site-ul The Blast, prin care femeia a cerut un ordin…