- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul de la Galați, in care doi polițiști sunt banuiți de neglijența in cazul unei minore dintr-un centru de plasament, care se afla pe strada in stare de soc, cu sange pe picioare, potrivit unui comunicat de presa al institutiei.Sesizarea…

- Anchetatorii l-au depistat pe un adolescent de 15 ani, banuit ca ar fi implicat in cazul minorei de 14 ani care a fost gasita plina de sange pe o strada din Galati si a fost ajutata de doi politisti doar...

- Minora de 14 ani gasita plina de sange pe o strada din municipiul resedinta, care a fost ajutata de doi politisti doar la interventia trecatorilor, i-a dat asistentei de pe ambulanta care a transportat-o la spital detalii din care reiesea ca ar fi fost violata, a declarat, luni, seful Serviciului…

- Sorina Pintea a vorbit, luni seara, la B1 TV, despre cazul fetiței din Mehedinți. Ministrul Sanatații spune ca Sorina nu trebuia luata din casa in care a crescut pana la varsta de 8 ani.Citește și: Anunț important al Vioricai Dancila! Ce se va intampla cu Mugur Isarescu "Copilul a fost…

- Trupul ciopartit al unei femei ramasa inca neidentificata a fost descoperit azi noapte de politisti pe soseaua Drumul de Centura din Galati. Victima a avut o moarte violenta. Un suspect a fost ridicat de politisti si este audiat de procurori.

