Stiri pe aceeasi tema

- In semn de multumire pentru darurile primite zilele trecute, un grup de elevi de la Scoala din Scoposeni, au ajuns vineri, pe 21 decembrie, la ora 11.00, la sediul redactiei Ziarului de Iasi pentru a-i colinda pe cei care le-au darut zambete de Craciun. O parte dintre copilasii frumosi pe care ii vedeti…

- La Suceava a fost parafat, astazi, acordul cadru de inființare a Asociației „Moldova se dezvolta”. Intr-o prima faza, din aceasta structura fac parte localitațile Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Iași, Roman, Campulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Acordul a fost semnat de primarii Mihai Chirica – Iași…

- Ioan Popa, primarul Reșiței: „Aici imi traiește 65% din populația orașului. Și uite ce am aici, am peste 6-7 hectare de teren abandonat. Dar abandonat nu de ieri, de 20 de ani”. Si nu e singura zona din Resita lasata de izbeliste. Problema, spune primarul, e ca apartin statului si sunt administrate…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca disidenta primarului Mihai Chirica fata de "stapanul" Liviu Dragnea nu poate fi "un cec in alb" acordat unui edil care nu face "nimic concret" pentru comunitatea care l-a ales.

- Inspectorii de munca au verificat Primaria Albeni si au aplicat si amenzi. 1.500 de lei trebuie sa plateasca institutia acum pentru ca nu le-a putut prezenta celor de la ITM condica de prezenta. Primarul spune ca avea condica, dar era intr-un...

- Federatia Romana de Fotbal continua sa implementeze noi proiecte, menite a dezvolta activitatea fotbalistica din tara. Ultima initiativa a FRF este adresarea proiectului "Impreuna suntem fotbal" si spre copiii de gradinita. Anuntarea initiativei va avea loc, in premiera pe plan national, astazi, la…

- Social-democratii detin majoritatea simpla in CL (14 voturi), iar cei mai multi dintre consilieri PSD il sprijina pe primarul Mihai Chirica, in timp ce altii incearca sa fie in linia partidului trasata de seful PSD Iasi, Maricel Popa. Deseori, majoritatea PSD este completata cu voturile venite de la…

- Ministrul Justiției l-a ironizat pe Augustin Lazar, dupa ce procurorul general al Romaniei a lansat un avertisment, duminica seara, in legatura cu adoptarea OUG pe legile justiției. „Nu am stiut ca procurorul general mi-a dat sfaturi azi-noapte in legatura cu ce sa fac de dimineata”, a spus Tudorel…