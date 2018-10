Stiri pe aceeasi tema

- Putina lume stie ca indragita artista Anca Turcasiu este o foarte mare iubitoare de animale si ca, de-a lungul timpului a avut in casa, de la pisici la gaste. Despre aceasta pasiune si despre felul cum familia sa a interactionat cu vietuitoarele pe care ea l-a adus acasa, Anca Turcasiu vorbeste cu Andra…

- Anca Țurcașiu este o mare iubitoare de animale și a reușit de-a lungul timpului sa ingrijeasca de la patrupede și pana la pasari in propria sa locuința. Anca Țurcașiu, in varsta de 48 de ani, este casatorita de 20 de ani cu George Cristian, de profesie medic stomatolog și au impreuna un baiat, pe nume…

- Otilia Bilionera ar fi pus ochii pe un barbat luat, la inceputul lunii septembrie, atunci cand acesta era deja intr-o relatie, scrie spynews.ro. Dupa ce s-a ocupat sa-i acapareze acestuia atentia, barbatul s-a despartit de iubita sa. Acum, la aproape o luna de la acest episod, Otilia Bilionera a…

- Gabriela Cristea, indragita moderatoare a emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”, difuzata in fiecare zi de luni pana sambata, de la ora 18:45, la Antena Stars, care și-a sarbatorit fiica de numai un anișor in weekend, povestește unul dintre cele mai emoționante momente din timpul petrecerii aniversare…

- Minunea s-a petrecut in statul indian Karala, din Sudul tarii, unde s-au produs inundatii masive ce au provocat alunecarile de teren. Mohanan P. si familia sa adormisera cand, deodata, in jurul orei 3:00, cainele a inceput sa se agite si sa latre incontinuu. "Ne-am dat seama ca se intampla…

- Puțini știu ca artista a reușit sa ramana insarcinata, dupa mai multe fertilizari in vitro și a trecut și printr-o perioada de depresie. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, Cristina Spatar a povestit cu sinceritate despre momentele tulburatoare prin care a trecut.…

- Cosmina Pasarin, despre barbatul ideal și despre casatorie. Invitata la un eveniment monden, unde a imbracat rochia de mireasa, bruneta a facut dezvaluiri interesante despre viața personala. Vedeta a recunoscut ca iubirea este foarte importanta pentru ea. „Sunt imbracata in mireasa, ma marit”, a spus…