Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea este insarcinata pentru a șasea oara și a dat marea veste, in exclusivitate, in Revista Unica. Soția lui Adi Sina este gravida in șase luni cu o fetița, pe care o va boteza cu numele Leeah. Anca Serea, in varsta de 38 de ani, arata senzațional dupa cinci nașteri și, deși se poate mandri și…

- Anca Serea, insarcinata in 6 luni cu al 6-lea copil! Anca Serea este insarcinata din nou. Sotia lui Adrian Sina va deveni mama, pentru a sasea oara, anul acesta. Mai exact, candva prin vara! Cum se descurca Anca Serea cu cinci copii Anca Serea a ales sa ascunda, pana in luna a sasea, aceasta sarcina,…

- Anca Serea, insarcinata in 6 luni cu al 6-lea copil! Anca Serea este insarcinata din nou. Sotia lui Adrian Sina va deveni mama, pentru a sasea oara, anul acesta. Mai exact, candva prin vara! Anca Serea a ales sa ascunda, pana in luna a sasea, aceasta sarcina, despre care a vorbit, in premiera, in numarul…

- Bucurie mare in familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina: familia lor se marește! Fosta prezentatoare tv este din nou gravida și este cea de-a șasea sarcina a frumoasei vedete. Surpriza mare in showbiz. Cand nimeni nu se mai aștepta, chiar nici ei, Anca Serea a anunțat ca este din nou insarcinata. Soția…

- Anca Serea a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, la doar cateva ore dupa ce a fost prezenta la un eveniment și a afișat o burtica suspecta, alimentand zvonurile ca ar fi insarcinata pentru a șasea oara.