- Vladimir Draghia este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon, facand parte din echipa Faimosilor. El a demonstrate ca face fata cu brio competitiei si a reusit sa stranga cele mai multe puncta pana acum, fiind chiar si inaintea lui Giani Kirita sau a Ionut de la Razboinicii.

- Exatlon 10 februarie. Anda Adam a parasit competitia, fiind eliminate, dar asta in urma unei accidentari grave, care pana la urma a condus chiar la operatie. Chiar daca este inca in covalescenta si departe de Republica Dominicana, unde are loc intrecerea, artista este cu gandul acolo si urmareste fiecare…

- Dupa ce-a fost eliminata din concursul de la Kanal D, cantareata a revenit in țara din Republica Dominicana. Claudia Pavel a fost așteptata in aeroport de sora sa, Paula, dar și de un bun prieten. Ea le-a declarat celor de la WOWbiz ca „Exatlon” a fost o experiența incredibila pentru ea și a vorbit…

- Mesajul postat de iubita lui Catalin Cazacu dupa ce a vazut imaginile cu Claudia Pavel, la Exatlon. In ultima perioada s-a tot vorbit despre apropierea celor doi in cadrul show-ului, insa nimeni nu ști daca s-a infiripat o idila sau sunt doar buni prieteni. Mesajul Anei Roman, postat pe contul de socializare…

- Alaia Zora, fiica lui Vladimir Draghia, care participa la Exatlon, competitie care se desfasoara in Republica Dominicana, a spus pentru prima oara ”tata”! Iubita actorului a inregistrat-o pe micuta si a postat pe Instagram.

- EXALTON. Anda Adam sustine ca a fost o extrem de frumos in competitie, dar si foarte greu. "Aceasta competitie este extrem de dura si grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu conteaza extrem de tare in competitia asta. De cand m-am intors am auzit foarte multe variante. Este…

- La aproape o saptamana de cand s-a intors in Romania, dupa ce a parasit "Exatlon", Anda Adam a oferit noi informatii spumoase din interiorul concursului care i-a bagat in priza pe multi romani. Vedeta a marturisit ce isi doresc cel mai mult fostii ei colegi, ce a mancat prima data dupa ce a ajuns acasa…

- Prietenii pe viata se leaga la “Exatlon” intre concurenti. Trec impreuna prin situatii dificile, se incurajeaza reciproc, rezista in competitie gratie legaturilor care se stabilesc intre ei. Un astfel de exemplu este si prietenia stransa dintre Anda Adam si Diana Belbita. Imaginile cu cea din urma plangand…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Anda Adam este prima concurenta din echipa Faimoșilor care parasește Exatlon.Ea a fost eliminata marți seara, parasind competiția in lacrimi.Cantareața a fost votata pentru a fi eliminata din concurs și se va intoarce accidentata in Romania. Ea a marturisit ca acea accidentare de la piciorul stang i-a…

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de ani, din orasul Dolhasca, pe Alexandra Maria Aioanei, in varsta de patru ani, din aceeasi localitate si pe Elena Balan, de 49 de ani, domiciliata in Republica Moldova. Acestea au plecat, miercuri, 17 ianuarie, din Dolhasca și nu mai sunt de gasit.

- In cea mai vestica localitate din Romania, timpul parca a stat in loc. „Investitorii nu vin pentru ca nu avem punct de trecere a frontierei”, ne-a spus Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche. Pana in 2012, administratia locala a facuta numeroase demersuri pentru deschiderea unui punct de trecere,…

- Seful Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Romane, Radu Gavris, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul DNA. Surse au declarat pentru Romania TV ca acesta nu a fost citat si nu ar fi vorba de o audiere in cadrul unui dosar. Este vorba de o vizita "colegiala", institutionala, mai spun sursele…

- Anda Adam face fata cu brio in cadrul show-ului Exatlon, alaturi de alte noua vedete. Desi vedeta a clacat la un moment dat si a inceput sa planga, Andrei Stoica a fost cel care a consolat-o si i-a oferit umarul. Acele imagini au starnit controverse in randul fanilor, care sustin ca intre cei s-ar lega…

- In ședința plenara din 16 ianuarie a Parlamentului European, in cadrul luarilor de cuvant din afara ordinii de zi, europarlamentarul Laszlo Tokes a vorbit despre declaratia data de fostul premier Mihai Tudose privindu-i pe cei care arboreaza steagul secuiesc. “Mihai Tudose, prim-ministru roman i-a amenințat…

- Potrivit estimarilor facute de Romatsa, in urmatoarea perioada vor fi angajați aproximaiv 140 de controlori de trafic aerian numai in București, anunța a1.ro. Este criza de personal in acest domeniu și, mai nou, acest post nu necesita pregatire anterioara. In schimb salariul este foarte mare. Potrivit…

- Camera de Comerț Timiș in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie 2018 la Istanbul, o misiune economica de vizitare a targului international ISK SODEX 2018. Acesta este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire, climatizare, aerisire,…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Simona Gherghe le-a aratat fanilor sai ce a inceput sa faca fiica sa, Ana Georgia. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care in luna mai a anului trecut s-a casatorit cu Razvan Sandulescu , este nelipsita de langa fiica sa. Simona Gherghe, care revine la carma emisiunii „Acces Direct” in data…

- Anda Adam, una dintre vedetele care participa la “Exatlon”, si-a recunoscut dependenta care afecteaza zilnic milioane de oameni, chiar cu o zi inainte de a se imbarca in aeronava care a dus-o in indepartata Republica Dominicana, locatia unde se filmeaza show-ul.

- Cu puțin timp inainte de a se urca in avion, cu destinația Republica Dominicana, pentru a participa la reality showul Exatlon, Anda Adam a marturisit ca dorul de smartphone va fi cel mai apasator.

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Decembrie 1989, ziua de Craciun: dictatorul roman Nicolae Ceausescu si sotia sa, Elena, sunt executati prin impuscare, dupa o sentinta pronuntata in mai putin de doua minute. A fost insa vorba despre o revolutie nascuta din nemultumirea oamenilor sau despre o lovitura de stat? In cautarea raspunsului,…

- A trait mai bine de jumatate de viata in Australia si a devenit cunoscut in Romania atunci cand a vrut sa cumpere echipa ”Otelul Galati”. Asa a ajuns in atentia opiniei publice milionarul Florin Burhala, care s-a intors in tara ca sa scape de fiscul australian. Iata ca trecutul l-a ajuns din urma si…

- Povestea bebelusului abandonat de mama in parcarea Spitalului Judetean Buzau a socat opinia publica din Romania. Copilul se afla internat in sectia pediatrie a spitalului iar apoi va merge intr-un centru de plasament. Drama micutului i-a impresionat si pe parintii copiilor unui grup vocal din Buzau,…

- In luna ianuarie 2015, Richard Johnson a devenit tatic pentru prima data la numai 21 de ani. Micuta Persephone a fost o minune care i-a produs mari emotii. Fiind atat de tanar si la primul copil nu stia daca poate fi tatal de care ea are nevoie. Dar la numai o luna dupa nastere, partenera lui de viata…

- Peste 300 de elevi din Romania si Republica Moldova se vor intrece, la finele acestei saptamani, in cadrul celei de-a XII-a editii a Concursului National de Matematica “Teodor Topan”, concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Nationale 2017. In competitia ce va avea loc in perioada 15-16…

- Marea campioana la gimnastica Andreea Raducan și-a botezat fetița. Sportiva și soțul sau i-au avut ca nași de botez pe foștii sai antrenori de la lotul național de gimnastica. In octombrie 2016, celebra gimnasta Andreea Raducan, care a caștigat numeroase medalii pentru Romania la diverse competiții…

- Soția lui Catalin Arabu a nascut pentru a doua oara o fetița perfect sanatoasa. Isabelle Gabriela a venit pe lume in Canada, iar parinții ei sunt in culmea fericirii. Fostul iubit al Minodorei, Catalin Neacșu, alias Arabu a devenit din nou tata . Fetita sa s-a nascut in Canada, unde locuiesc parintii…

- Nou constituita selecționata de juniori Under 15 a Romaniei are in componența sa și un tanar sucevean, este vorba de Sebastian Vasile Nechita, fotbalist legitimat la gruparea Juniorul. Prima acțiune a echipei antrenate de Adrian Vasai a avut loc pe parcursul saptamanii trecute in Republica Moldova,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul PSD nu a facut declaratii, fiind condus cu dificultate de jandarmi pana la usa DNA. …