Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care anunța ca instituția face treaba Primariei Timișoara. Astfel, liderul CJ Timiș susține ca instituția a fost acuzata ca nu curața ambrozia din jurul stadionului „Dan Paltinișanu”. In urma…

- Ediția cu numarul 131 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, o analiza despre investițiile cu bani europeni pentru imbunatațirea modului…

- Intr-o postare pe pagina de Facebook, USR Timiș analizeaza proiectul de management al traficului implementat in Timișoara in ultimii ani și ridica mai multe intrebari. In aprilie 2015, Primaria Timișoara a semnat un contract cu Consorțiumul Swarco Traffic Romania – Avitech – Swarco Mizar, cu valoarea…

- Primaria Timișoara are organigrama noua, incepand de ieri. In ședința ordinara, a fost supus votului un proiect de hotarare cu privire la modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Timișoarei. Ca urmare a aprobarii acesteia, a fost desființat…

- In urma cu peste un an, Nicolae Robu anunța ca Primaria Timișoara are o aplicație pentru telefoanele mobile prin intermediul careia cetațenii vor putea face sesizari. S-a dovedit ca masura este un eșec, asta pentru ca, potrivit primarului Timișoarei, angajații din cadrul instituției nu s-au prea preocupat…

- La 11 luni de la protestul Diasporei din 10 august 2018, Ziare.com a analizat care este situatia anchetelor demarate de procurori in acest caz. Un numar de 18 huligani violenti au fost trimisi in judecata, niciun jandarm nu a fost inculpat, in ciuda sutelor de plangeri facute de protestatarii pasnici…

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara al Directiei Nationale Anticoruptie si al Politiei Judetului Constanta, trebuie sa execute o condamnare totala de 9 ani de inchisoare, dupa ce a fost condamnat definitiv in doua dosare: la 8 ani de inchisoare, respectiv 5 ani de inchisoare. Decizia…

- Cosmin Dan, tanarul care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a fost trimis in judecata pentru omor calificat, prin premeditare. Dosarul a fost trimis vineri in instanța de catre procurori iar deocamdata nu s-a stabilit un termen in camera preliminara. Parți civile in cauza sunt mama fetei, Milica…