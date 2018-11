Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei U21 și-a aflat ADVERSARII de la EURO 2019. „Tricolorii” vor da peste mari forțe ale fotbalului continental Naționala de tineret a Romaniei va face parte din Grupa C a Campionatului European din 2019și va intalni reprezentativele Angliei, Franței și Croației. Naționala de tineret s-a…

- Romania U21 s-a calificat la EURO 2019. Nationala lui Mirel Radoi a castigat meciul cu Liechtenstein U21, 4-0, si a terminat Grupa 8 pe primul loc, in fata Portugaliei. Turneul final are loc in Italia si San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. Romania merge la Campionatul European, dupa o pauza de…

