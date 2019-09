Stiri pe aceeasi tema

- Ante Puljic, 31 de ani, a ajuns in Romania, iar in zilele urmatoare va semna cu Dinamo, club la care se reintoarce dupa 3 ani. Pe aeroport, croatul a explicat motivele care l-au determiant sa revina in „Ștefan cel Mare”. „Fanii au fost unul dintre motivele pentru care am ales sa ma intorc pentru ca…

- Mircea Rednic (57 de ani), antrenorul plecat cu scandal de la Dinamo la inceputul acestei veri, garanteaza ca va reveni la un moment dat in „Ștefan cel Mare”, loc unde ramane in continuare un personaj extrem de apreciat de suporteri. „Dinamo este echipa mea de suflet, m-as intoarce oricand. Si o sa…

- Italianul Diego Fabbrini (29 de ani) a efectuat vizita medicala și se va alatura lotului lui Dinamo. Atacantul a dezvaluit motivele care l-au adus in Ștefan cel Mare. „A fost o experienta buna in Bulgaria, la o echipa importanta. M-am inteles bine cu coechipierii, nu am avut probleme. A fost, sa spun…

- INCEPE… Organizatorii primei editii a Cupei “Stefan cel Mare” la fotbal au stabilit programul de desfasurare al competitiei. Turneul aduna la start selectionatele AJF-urilor din zona Moldovei, iar meciurile se vor disputa pe stadionul “Municipal”, dar si pe terenul 2, de langa strand. Sambata, 10 august,…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are peste 3.000 de noi studenți. In sesiunea de admitere iulie 2019, dupa incheierea perioadei de inmatriculare, 3.011 candidați au devenit studenți ai USV, dupa cum urmeaza: 1.809 romani la programele de licența și 838 la masterat.Potrivit USV, rezultatele…

- Pleacarea lui Mircea Rednic de la Dinamo, la inceputul acestei veri, a fost o lovitura atat pentru tehnicianul in varsta de 57 de ani, cat și pentru o parte dintre suporterii "cainilor".In plus, venirea antrenorului Eugen Neagoe in funcția ramasa libera dupa demiterea "Puriului" a aprins și…

- Medicul lui Dinamo, Liviu Batineanu, paraseste clubul dupa 19 ani in care a avut pe mana multe generatii de fotbalisti. Infarctul suferit de Eugen Neagoe a aprins spiritele in "Stefan cel Mare", iar doctorul a simtit nevoia de a face pasul in spate, potrivit Mediafax.Florin Prunea a fost cel…

- Marți, 27 februarie 1470, suparat ca niște dregatori moldoveni vor sa-l dea jos de la domnie cu sprijinul celor din Braila, Ștefan cel Mare arde și darama orașul, pradand tot. Peste numai 10 ani, domnitorul are nevoie de sprijinul localnicilor, pentru a-l inscauna pe tronul Țarii Romanești pe Mircea,…