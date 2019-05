Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a raspuns, miercuri, unor intrebari adresate in Parlament de catre deputatul liberal Pavel Popescu pe tema 'situației produselor Huawei in Romania'. Liberalul amintea ca SUA au lansat un avertisment general tuturor aliaților, in special celor din NATO, cu…

- PSD va organiza vineri, la Craiova, un miting electoral la care pesediștii spun ca vor veni zeci de mii de oameni. Claudiu Manda, candidat la alegerile europarlamentare, a spus, miercuri, ca sunt multe organizații PSD care vor sa organizeze mitinguri, iar prima manifestație va avea loc la Craiova vineri,…

- Dan Nistor, 30 de ani, capitanul lui Dinamo, a vorbit, imediat dupa victoria cu Concordia Chiajna, 3-2, despre posibila venire la echipa a lui Mihai Raduț, 29 de ani, mijlocașul lui Lech Poznan. „Am auzit ca vor mai veni jucatori sa ne ajute, trebuie sa ii integram destul de repede. Raduț s-ar integra,…

- Lucrarile la stadioanele Ghencea si Giulesti sunt in toi, iar in curand va fi deschis si santierul de la arena de rugby, Arcul de Triumf.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor prezidentiale Directorul de investitii al CNI, Adrian Cefalan, a dezvaluit…

- Laura Codruța Kovesi a fost chemata, din nou, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, anunta Romania TV. Dosarul a fost deschis in urma unui denunt al lui Sebastian Ghita. Saptamana trecuta, tot in acest dosar,…

- Campionatul European de fotbal din 2020 va incepe in mai putin de un an si jumatate, iar stadioanele pe care Romania le-a promis UEFA pentru Capionat sunt doar niste santiere. Atat stadionul Ghencea, cat si Rapid ar trebui sa fie in doar cateva luni arene cu zeci de mii de locuri si dotari de ultima…

- Producatorul german de cabluri auto Leoni a abandonat tinta de profit pe 2019, anuntata in urma cu numai o luna, si a informat ca va face concedieri si posibil va vinde active, transmite Reuters. "Compania se confruntă cu un mediu operaţional dificil, în special în China. Cererea…

- Experții Centrului Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza clienții ca Wizz Air este vizat de o campanie de inșelatorie. Este vorba despre un concurs, lansat pe o pagina falsa de Facebook Wizz AIR Romania, in cadrul caruia se anunța ca se pot caștiga doua bilete…