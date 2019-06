Stiri pe aceeasi tema

- Internautii cred tot mai mult ca Hannelore si Bogdan s-au impacat. De data aceasta, cei doi au fost surprinsi impreuna, in masina, in drum spre... Dublin! Imaginile lasa loc de interpretari, iar admiratorii celor doi vor tot mai mult sa creada ca divortul nu mai are nicio insemnatate pentru ei.

- Hannelore și Bogdan Ionescu par ca nu și-au incheiat complet relația. Fanii foștilor concurenți la „Insula Iubirii” au observat un detaliu inedit la o fotografie facuta de Hanne pe o plaja din Grecia.

- Una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii a fost, fara indoiala, Hannelore, care in ultima perioada a trecut printr-o serie de transformari pe care fanii acesteia nu le-au apreciat deloc.

- Hannelore pare ca nu poate trece nici in ruptul capului de despartirea de Bogdan, barbatul alaturi de care a fost in Thailanda si cu care s-a si casatorit, dupa terminarea emisiunii. Un mesaj postat pe retelele de socializare a ridicat semne de intrebare!

- Hannelore, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", a ajuns pe mana medicului estetician. Fosta sotie a lui Bogdan a luat o pauza de la activitatile sale zilnice si a decis sa se rasfete... la plastician.

- Hannelore de la Insula Iubirii s-a facut foarte remarcata in cadrul emisiunii din cauza certurilor și a controverselor care au urmarit-o pe parcursul tuturor edițiilor difuzate, dispute pe care chiar ea le-a iscat. Totodata, presupusa relație ascunsa pe care a avut-o cu ispita Andy, a facut-o pe Hannelore…

- Hannelore, fost concurenta la "Insula Iubirii", a transmis un mesaj dureros pentru Bogdan, cel alaturi de care a fost in Thailanda. Dupa aceasta experienta si dupa nunta pe care au facut-o imediat, cei doi si-au spus "adio" si au divortat.

- Hannelore de la "Insula Iubirii" uimeste din nou, dupa ce s-a spus ca s-a impacat cu Bogdan, fostul sot, acum a lasat, din nou, loc de interpretari. Hannelore si Bogdan au precizat, insa, ca intre ei momentan este doar o prietenie, iar gestul facut acum de blondina i-a uimit pe prietenii sai virtuali.