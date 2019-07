Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a revenit in Romania cu trofeul de la Wimbledon. Avionul care a purtat-o pe Simona de la Londra la București a aterizat pe aeroportul Otopeni la ora 17:15. Zeci de jurnaliști au așteptat-o pe Halep. Din comitetul care a intampinat-o au facut parte ministrul Tineretului…

- Novak Djokovic (1 ATP) si Simona Halep (4 WTA) au participat, duminica seara, la Dineul Campionilor, organizat la Guildhall, în Londra. Cei doi au triumfat la Wimbledon, iar sârbul a avut cuvinte de lauda la adresa României si a Simonei Halep, scrie Mediafax."Simona cunoaste…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a caștigat Wimbledon 2019 dupa ce a a trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2, in doar 56 de minute. Dupa meci, Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a analizat prestația romancei și a laudat-o pentru cum a anahiliat-o pe…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Daniel Dobre, antrenorul campioanei de la All England Club, pune reușita pe seama muncii in echipa, noteaza GSP.ro. „Este incredibil, nu atat victoria, ci modul cum…

- Simona Halep a ridicat in picioare nu doar familia regala a Marii Britanii, nu doar romanii de acasa și de pretutindeni, ci a ridicat ea insași o suma consistenta, pe potriva acestui trofeu. Presa a publicat suma ce va fi incasata de romanca, dupa cucerirea troferului de la Wimbledon: 2.350. 000 lire…

- Ilie Nastase, 72 de ani, fostul mare tenisman roman, a vorbit despre șansele Simonei Halep, 7 WTA și 27 de ani, de a triumfa in premiera la Wimbledon, anunța gsp.ro.„Cred ca Simona nu va avea un meci greu. Serena sta rau din punct de vedere fizic. Vorbeam cu Ion Țiriac, care este langa Simona…

- Daniel Dobre, antrenorul de 51 de ani al Simonei Halep, este artizanul succesului inregistrat de Simona Halep, 27 de ani, la actuala ediție de la Wimbledon. Toți oamenii din tenis il vorbesc la superlativ pe cel poreclit ”Brica”, vazut de mulți singurul, in afara lui Ion Țiriac, de sfaturile caruia…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) joaca azi contra polonezei Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA) in optimile de finala de la Roland Garros. Partida este arena centrala „Philippe Chatrier" și va incepe in jurul orei 17:30. Daniel Dobre, antrenorul actual al Simonei Halep, a dezvaluit ca inca pastreaza legatura…