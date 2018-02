Stiri pe aceeasi tema

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Un autocar parcat pe marginea drumului a luat foc din senin. Incendiul a avut loc noaptea trecuta pe bulevardul Moscovei, din sectorul Rașcani al Capitalei.In scurt timp, la fața locului a ajuns o autospeciala a pompierilor, iar focul a fost stins in mai puțin de 20 de minute.

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Alba s-a produs, miercuri, pe DN 1, la ieșire din Miercurea Sibiului spre Alba. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante dupa ce oamenii legii au observat ca avea o deplasare sinuoasa cu autovehiculul pe care il conducea, descoperind ulterior ca se drogase.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit Politiei locale citata de AFP. O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Doi tineri din sectorul 4 al Capitalei au fost batuti de patru barbati. Incidentul, care a avut loc vineri seara, a izbucnit in momentul in care cei doi le-au atras atentia celor patru barbati ca sunt prea galagiosi.

- Un grav accident de circulatie s-a produs sambata dimineata in Pasajul Obor din Capitala. Un sofer a ramas imobilizat intre fiarele masinii. In zona, circulatia rutiera a fost blocata. Din...

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Noile troleibuze care vor fi asamblate la Chisinau vor fi dotate cu aparate de aer conditionat. In total, in acest an, ar urma sa fie puse in circulatie 20 de astfel de mijloace de transport, dintre care cinci vor fi cu sistem de deplasare autonoma pe baterii.

- O persoana a fost ranita in urma cu putin timp, dupa ce masina pe care o conducea a derapat si a iesat in santul lateral al DN 6, inainte de Strehaia. Un echipaj al ISU Drobeta a ajuns la fata ...

- Emanuel Ungureanu, la DIICOT: Am adus noi probe despre traficul de organe practicat de Lucan și mafia lui Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, miercuri, la iesirea de la sediul central al DIICOT, ca a cerut procurorilor, in baza unor dovezi, redeschiderea celor doua dosare de trafic de organe…

- ”Verde pentru Biciclete” implinește zece ani de existența, care vor fi sarbatoriți prin realizarea unor proiecte importante. Ca in fiecare an, raman in calendarul bicicliștilor deja tradiționalele pedalari de primavara, de toamna, Turele cicliste banațene și acțiunea ”Cochete pe biciclete”. Noutați…

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- Agentul de la Politia Locala din Arad, care s-a urcat baut la volan si a produs unA accident in care au fost avariate sapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, inainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Politia Rutiera ca a baut doar o bere si ca,…

- Proiectul de buget al Capitalei pentru acest an prevede alocarea a peste 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun, a informat Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul unui comunicat.

- Servicul InfoTrafic anunța ca pe str.Gradina Botanica, intersecție cu str. Salcimilor, este inregistrat accident rutier, serviciul abilitat a fost informat, in scurt timp vehiculele vor fi inlaturate.

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Edilul sectoruui 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, vrea sa angajeze o firma care sa taie crengile pomilor din sector. Pe modelul foștilor edili, Rareș Manescu și Cristian Poteraș, actualul primar al sectorului 6 al Capitalei angajeaza firme private care sa taie crengile timp de doi...

- Accident cu implicarea a 3 masini in sectorul Centru al capitalei la intersectia strazilor Stefan cel Mare cu Ciuflea. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, mașinile insa au fost avariate.

- Accident grav in centrul Capitalei. Un minor de sase ani si mama acestuia au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita violent de un alt vehicul.Dupa coeziune, autoturismul la volanul careia se afla femeia de 30 de ani s-a rasturnat.

- Doua mașini au fost facute zob intr-un accident produs pe strada Ismail din centrul Capitalei. Automobilele s-au ciocnit frontal, dupa ce unul dintre soferi a iesit pe contrasens.Potrivit politiei, care a deschis o ancheta in acest caz, femeia conducea cu viteza excesiva.

- Cinci tineri, cu varstele cuprinse intre 19 si 21 de ani, au fost retinuti de politie in timp ce consumau droguri in scara unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. Cei cinci indivizi s-au dovedit locuitori a Capitalei.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a spus, duminica seara, ca s-a luat decizia ca unii miniștri sa-și inceteze activitatea, precizand ca ar vrea ca dupa CEx-ul de luni sa “ramanem o echipa unita”.

- O fabrica de haine, inscriptionate cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele ar fi fost comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare.

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Apaca, pe sensul de mers dinspre Lujerului catre intersectia cu Bulevardul Vasile Milea. Politistii recomanda soferilor sa circule atent, sa pastreze distanta legala si sa…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor. Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin. Ulterior, masina de taxi a fost proiectat…

- O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru...

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din sectorul 2 al Capitalei. O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru pasagerul din dreapta.

- In centrul capitalei s-a produs un accident rutier de aploare. La intersecția strazilor Ismail și București s-au ciocnit mai multe automobile. Фотографии разместил очевидец в социальной сети. По его словам, к счастью, погибших нет, серьезных травм так же никто не получил. На месте происшествия находится…

- Accident pe buluverdul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit o bordura si s-a rasturnat cu masina. Potrivit martorilor, din fericire, tanara care conducea un BMW X6 nu a avut de suferit.La fata locului a intervenit politia.

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Un grav accident de circulatie s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Buiucani al Capitalei. Doua masini au fost facute zob, dupa ce s-au ciocnit la intersecția strazilor Ion Creanga și Eugen Coca.

- Accident grav in centrul Capitalei. Doua masini s-au lovit violent pe strada Vlaicu Pircalab intersectie cu strada M. Kogalniceanu.In urma impactului, o masina a ajuns intr-un copac, iar alta proiectata pe strada.

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit violent la intersecția bulevardului Decebal cu Titulescu.Din imaginile surpirnse de un martor ocular se observa ca in urma loviturii violente, cele doua mașini au fost facute zob.

- Reprezentantii Apa Nova București au transmis recent ca au finalizat reparatiile din zona de Nord – Vest a Capitalei, in vecinatatea Statiei de Pompare Grivita, interventii ce au venit dupa semnalarea unei avarii care a afectat cea mai mare parte a Sectorului 1 si partial Sectorul 6 (cartierele Giulesti…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un taximetru nu a acordat prioritate unei autospeciale a Brigazii Rutiere, care avea girofarul pornit. Cei doi agenti de politie aflati in masina au fost raniti usor, fiind transportati la spital.

- Un accident rutier a avut loc, vineri, pe strada Berzei din Bucuresti, impactul avand loc intre o masina de politie si un taxi. Din primele informatii, taximetristul nu ar fi acordat prioritate autoturismului politistilor, un agent fiind ranit, potrivit reprezentantilor Politiei Rutiere a Capitalei.

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- Marti dimineata, in zona Fizicienilor, s-a produs un accident rutier, doua persoane fiind ranite usor, conform Brigazii Rutiere a Capitalei. In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind, cel mai probabil, spun politistii, neacordarea de prioritate. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un…

- Doua masini s-au tamponat grav in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Milescu Spataru si Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al Capitalei. In urma impactului ambele masini au fost grav avariate.

- Nu sunt multe locuri din țara unde un asemenea lucru este posibil! Oamenii din Abrud s-au unit in jurul unei tragedii care a lovit o familie din comunitatea lor. S-au mobilizat și, alaturi de primar le-au cumparat o casa celor patru copii mici care au ramas fara mama, dupa un accident de circulație…