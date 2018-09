Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, invinsa acasa cu 3-2 de Bayer Leverkusen, joi seara, intr-un meci din prima etapa a grupelor Europa League la fotbal. Keseru a deschis scorul in min. 8, din lovitura libera, si a fost integralist, la fel ca si fundasul Cosmin Moti,…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o cu scorul de 3-1 pe Dunav Ruse, duminica, pe teren propriu, in etapa a saptea a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keseru a inscris in min. 51 si 53 si a dat pasa decisiva si la primul gol…

- Doar trei echipe, Ludogoret Razgrad, Sevilla si Spartak Trnava, au obtinut victorii in deplasare, joi, in prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana Bulgariei, Ludogoret, a dispus de Torpedo Kutaisi, campioana Georgiei, cu 1-0. Fundasul roman Cosmin Moti a jucat tot meciul si a primit…

- Ludogoreț s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa ce a caștigat meciul cu Zrinjski, din Bosnia, 1-0. In tur, scorul a fost 1-1. Golul victoriei a fost marcat de atacantul roman Claudiu Keșeru, in minutul 24. Claudiu Keșeru, 31 de ani, a condus-o pe Ludogoreț cu un pas mai aproape de grupele…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad in meciul terminat la egalitate, 1-1, in deplasare cu bosniacii de la Zrinjski Mostar, joi, in mansa secunda a turului al treilea...

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, invingatoare cu scorul de 2-0, duminica, pe terenul echipei Vitosa Bistrita, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Bulgariei. Olandezul Virgil Misidjan a deschis scorul in min. 65, iar Keseru a stabilit scorul final in…

- Fundasul roman Cosmin Moti a marcat golul prin care Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei la fotbal, a invins-o pe Zrinjski Mostar (Bosnia) cu 1-0, joi, pe teren propriu, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa League. Moti a inscris in min. 16 si a fost integralist,…