- Oana Zavoranu a facut un anunț cu totul șocant. Vedeta a afirmat ca vrea sa vorbeasca cu spiritul mamei sale moarte. Vedeta tv nu a avut o relație deloc buna cu mama sa, Marioara Zavoranu, cea care a incetat din viața in luna aprilie a anului 2015. Un specialist insa a avertizat-o despre riscurile pe…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a aflat lucruri despre sarcina la o emisiune de televiziune, din partea unui clarvazator. Cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu s-a cununat religios in luna februarie a anului trecut . Claudia Gițulescu, care a fost la terapeut inainte de nunta…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- La inceputul lui 2018, Shakira a primit o veste proasta! Celebra cantareata este acuzata de frauda fiscala si risca sa ajunga dupa gratii. Potrivit fiscului spaniol, vedeta ar fi fraudat statul cu peste 30 de milioane de euro. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa…

- Solista de muzica populara Steliana Sima și-a deschis sufletul și a vorbit despre o problema de sanatate pe care a avut-o și despre experiența pe care a trait-o. Steliana Sima, care s-a operat in secret in urma cu cațiva ani , este o cunoscuta cantareața de muzica populara. Steliana Sima, care este…

- Deputatul Florin Roman a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca din informațiile pe care le are, zeci de școli din județul Alba se vor inchide pentru reducerea cheltuielilor, iar astfel soarta a sute de copii va fi afectata. ”La intrarea in anul Centenar, majoritatea guvernamentala…

- Diana Bișinicu a avut parte de un incident care i-a provocat mari dureri, in timp ce se afla peste Ocean. Diana Bișinicu, mama a unei fetițe adorabile , a fost in America, acolo unde a fost invitata sa cante la un eveniment. Din pacate, artista și-a luxat piciorul și a cantat cu mari dureri și cu piciorul…

- Sandu Pop (44 de ani), alias varu’ Sandel, este un om cu sufletul mare. Celebrul actor se poate lauda cu peste 15 cupluri carora le-a devenit nas. Totusi, el a fost impiedicat sa continue sa devina parinte spiritual chiar de un preot. Cum a fost posibil? Actorul a explicat totul in cadrul emisiunii…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atat despre lucrurile frumoase din viața lui, cat și despre cele dureroase.

- Vedeta a spus "DA" in fata ofiterului de Stare Civila. Intr-un interviu acordat Antena Stars imediat dupa ce ceremonia s-a incheiat, Bianca Sarbu si Bogdan au facut primele declaratii despre casnicia lor. "Ca la noi, la nimeni. La mine a fost hotarat. Femeia matura si desteapta zice DA. (...)…

- Bianca Sarbu, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a facut astazi un pas important in viata ei: s-a casatorit! Vedeta a spus "DA" in fata ofiterului de Stare Civila si a fost tot timpul cu zambetul pe buze, fericita ca in sfarsit a iesit soarele si pe strada ei.

- Un copil este intotdeauna o binecuvantare pentru orice parinte, rodul iubirii dintre doua persoane, iar de cele mai multe ori micuții iau tot ce e mai bun de la parinții lor, fie ca vorbim de celebritați sau de oameni obișnuiți. Și daca luam in considerare ca vedetele au o mulțime de fani care le urmaresc…

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Duminica aceasta, de ”Sfantul Ion”, Oana Turcu il va avea ca invitat de ziua ei pe Madalin Voicu, intr-o noua editie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzata incepand cu ora 16.00, la Antena Stars.

- Madalin Voicu ofera amanunte despre actuala sa iubita, Adriana, de care este foarte indragostit și pe care o cunoaște de foarte mulți ani. Politician, violinist si dirijor, nonconformistul Madalin Voicu iși reface viața. S-a desparțit de Carmen Olteanu, cea cu care s-a casatorit in urma cu doi ani și…

- Rocsana Marcu s-a obișnuit la caldura. Fosta prezentatoare tv a fost plecata cateva zile la plaja, iar de cand s-a intors face tot ce poate ca sa nu uite ca a fost la plaja. In primele zile ale anului, a revenit la sala, unde dupa o sesiune de antrenamente, a intrat la sauna și a continuat la solar.…

- Duminica aceasta, Oana Turcu si Cristian Brancu petrec ultima zi din acest an acasa la Oana Zavoranu si sotul acesteia, Alex, intr-o editie de colectie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzata incepand cu ora 16.15, la Antena Stars.

- Celebra cantareața Corina Chiriac se pregatește intens pentru anul care vine, mai ales in ceea ce privește activitatea sa. Vedeta a facut public repertoriul pe care il are pregatit daca este este solicitata sa cante la nunți și alte evenimente private. Corina Chiriac, care a marturisit ca a trecut prin…

- Oana Zavoranu și partenerul ei de viața, Alex Ashraf, iși arata vila in care locuiesc in cadrul unei emisiuni de televiziune. Duminica aceasta, Oana Turcu si Cristian Brancu petrec ultima zi din acest an acasa la Oana Zavoranu si sotul acesteia, Alex, intr-o editie de colectie a emisiunii “Refresh by…

- Catrinel Sandu, care a anunțat ca divorțeaza de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu, a trecut printr-o experiența traumatizanta și pe vremea cand se iubea cu Lucian Viziru. Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu . Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. A fost vestea care…

- Lora face senzatie oriunde s-ar afla! Vedeta a sustinut un mini recital live cu muzica de petrecere iar toata lumea s-a urcat pe mese, la propriu! Dans si multa voie buna, un show de exceptie, marca Lora!

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai controversate femei din Romania in momentul de fata. Aceasta si-a deschis sufletul si a vorbit in emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, despre minunea din viata ei, cat si despre cariera sa de succes.

- Ce a primit cantareața Adriana Antoni de la Moș Craciun. Artista a povestit la Antena Stars despre perioada copilariei și a marturisit ca a lansat recent un album. Adriana Antoni este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica de petrecere. Recent, aceasta a lansat un nou album. „Eram nabadaioasa.…

- Paula Chirila și fiica ei, invtate in „Orașul Faptelor Bune” in prag de sarbatori. Vedeta a vorbit in emisiunea prezentata de Mihai Morar, despre oamenii care au probleme grave de sanatate, dar și despre cadoul care i-a marcat copilaria. Paula Chirila a dezvaluit ca s-a inscris pe anumite site-uri…

- Incredibil, dar adevarat! Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, Catalin, sotul Dianei Bisinicu, a dezvaluit cum reuseste vedeta sa il tina departe de alte femei. Metoda aleasa de artista nu ii va supara rau de tot pe barbati.

- Irina Rimes, concert la Targul de Craciun din Mioveni In perioada 15-25 decembrie 2017, Primaria orasului Mioveni va organiza cea de-a doua editie a Targului de Craciun, pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor Dacia. Deschiderea va avea loc pe 15 decembrie, iar in zilele de 17,…

- Cantareața Maria Constantin, care a trecut și trece in continuare prin momente dificile in urma divorțului, a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu interviu acordat Oanei Turcu despre oamenii care au facut-o sa sufere, dar și despre felul cum iși gasește puterea de a trece prin greutați cu optimism.

- Maria Constantin marturisește ca i-a fost inșelata increderea de oameni pe care-i considera apropiați și a suferit foarte mult. "Eu imi doresc acum un singur lucru. Ca nici oamenii care mi-au facut rau , nici dușmanii dușmanilor lor sa nu treaca prin ce am trecut eu. Și sa realizeze ca in…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin a afirmat raspicat ca iși mai dorește copii. Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Cantareața de muzica populara Maria Constantin a mai fost casatorita o data cu solistul Ciprian Tapota , impreuna…

- Anca Serea a facut entru prima oara dezvaluiri despre cat de complexata a fost in vremea copilariei și a adolescenței, cand colegii radeau de ea fiindca era prea slaba. Anca Serea, care nu a fost casatorita cu barbatul care i-a daruit doi copii , este o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la noi…

- DJ Wanda se confrunta, de cateva luni, cu o boala rara. Vedeta a oferit acum noi detalii despre starea sa de sanatate. DJ Wanda a trecut prin momente deloc placute in urma cu cateva luni, atunci cand a fost diagnosticata cu o boala rara . DJ Wanda, care a fost la un control mai amanunțit la o clinica…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente de durere. Mama lui Alex s-a stins din viata, dar a preferat sa nu spuna nimanui tristetea cu care se confruntau amandoi. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei ei a facut aceasta clinica medicala.

- In decurs de numai cateva zile, destinul a mai rapit romanilor o stea a teatrului de revista: Cristina Stamate. Vedeta teatrului ”Constantin Tanase” a murit singura, așa cum a trait cea mai mare parte a vieții.

- Indragita actrița Marilena Chelaru a reușit sa slabeasca foarte mult intr-o perioada destul de scurta de timp și a dezvaluit, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ce a determinat-o sa adopte un stil de viața sanatos și ce o motiveaza in continuare.

- De ce nu se casatorește Calin Geambașu cu mama copilului sau, deși sunt impreuna de 10 ani. Acesta a povestit totul in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, artistul a explicat de ce nu vrea sa se insoare. „Ne-am prins ca nu in acte sta treaba. Nu…

- Interpreta de muzica populara Adrian Antoni a detaliat dieta pe care o ține și are a dat rezultate in cazul ei. Adriana Antoni, care a marturisit recent ce i se intampla dupa moartea mamei ei , ține o dieta cu hrișca, care in cazul ei a dat rezultate. Adriana Antoni a detaliat, pentru o emisiune de…

- Oana Roman a dezvaluit, in premiera, ca i s-a propus sa faca o operație de micșorare a stomacului. Oana Roman, care va avea o emisiune pe pagina de Facebook a revistei Viva , a fost invitata in platoul emisiunii „Rai da’ buni”, de la Antena Stars. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei și…

- Andreea Marin, declarații sincere dupa ce s-a aflat ca iubește din nou. Vedeta a recunoscut ca drumul spre succes nu este deloc ușor, insa a invațat sa faca fața provocarilor. De mai bine de șase luni, Andreea Marin și-a gasit liniștea in brațele altui barbat, dupa divorțul de Tuncay Ozturk. Vedeta…

- Maria Voica a fost inșelata de iubit, dupa moartea soțului. Una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a facut dezvaluir uimitoare la 81 de ani. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, artista a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre viața ei. Marina Voica a recunoscut ca a…

- Sute de oameni sunt in doliu si au suferit un soc, dupa ce au aflat ca una dintre artistele lor preferate a incetat din viata. Vedeta era una dintre cele mai apreciate vloggerite datorita vocii sale incredibile, a murit. Ea a murit in New York cu doua saptamani inainte de-a implini 17 ani.

- Marina Voica, mai sincera ca niciodata. Una dintre cele mai iubite artiste a recunoscut ca s-a indragostit anul trecut. Marina Voica, una dintre cele mai apreciate voci de la noi, care a intrat in sufletele romanilor cu piese precum ”Și afara ploua, ploua” sau ”Intr-un colț de cafenea, se poate lauda,…

- Iulia Albu este una dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton, vedeta a muncit foarte mult pentru a fi cine este astazi si nu regreta sacrificiile facute. Vedeta a trecut printr-o perioada grea cand a divortat, deoarecea a fost nevoita sa o ia de la zero.