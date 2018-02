Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Dezvoltatorul lituanian a inceput lucrarile la un nou proiect pe piata locala, dupa ce a finalizat vanzarile apartamentelor din proiectul The Park, ce cuprinde 460 de unitati locative. Este vorba de proiectul numit Fosta Fabrica, care presupune restaurarea si consolidarea cladirilor monument care au…

- Maestro SPRL, lichidator judiciar, organizeaza licitatie publica, incepand cu data de 22.02.2018, si, ulterior, in fiecare zi de joi, de la ora 15.00, pana la adjudecare, pentru valorificarea bunurilor societatii Ada Holding SRL. Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului din Constanta. Participantii…

- Jandarmii au surprins o persoana care dorea sa vanda, fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 170 pachete de tigari netimbrate 3400 tigarete , informeaza Gruparea Mobila de Jandarmi Tomis Constanta. Daca joi au fost 500 de pachete cu 10.000 tigarete, sambata 10 februarie a.c., ora 09.00,…

- Ponderea cea mai ridicata a cererii din piata de spatii de birouri noi se muta treptat catre zonele noi in care sunt anuntate cladiri, iar cel mai bun exemplu este ING Bank, care a deschis zona Expozitiei / Poligrafiei, unde a semnat apoi si PwC, potrivit unui raport la companiei de consultanta imobiliara…

- Un colier cu diamante care i-a apartinut actritei Elizabeth Taylor, alaturi de crucea si inelul papei Paul al VI-lea vor fi scoase la vanzare la un targ de bijuterii care a fost inaugurat joi in...

- Are o vârsta de 104 ani si înca mai poate rula! Vorbim despre un Rolls-Royce Silver Ghost produs în anul 1914 si care a fost scos la vânzare pe un portal de anunturi auto din Rusia.

- Dezvoltatorul imobiliar britanic Loreco Holding a investit pana in prezent 50 de milioane de euro intr-un proiect de vile, situate pe un teren achizitionat inainte de criza si inconjurate de o padure in Dumbrava Vlasiei, la nord de Bucuresti. Proiectul se va intinde pe o suprafata de 90 de hectare,…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Proiectul propus de primarul Gabriela Firea privind preluarea unei noi suprafețe de teren din Pipera a fost respins in ultima ședința de consiliu, dupa ce consilierii opoziției s-au abținut la vot. Disputele politice continua sa fie cuvantul de ordine in ceea ce privește proiectul de construire a…

- Planul Primariei Capitalei de a construi un spital metropolitan in zona Pipera a intrat in blocaj. Proiectul a fost respins dupa ce consilierii PNL și USR au votat impotriva. Ei au propus sa fie facut mai intai un studiu de fezabilitate.

- Suzanne și Dave Smith și-au scos la vanzare proprietatea de lux pe care o dețin in Caraibe in cadrul unui concurs de loterie. Prețul unui bilet este de 10 dolari iar daca doritorii ghicesc corect raspunsul la intrebarea concursului vor putea deveni proprietarii unuia dintre cele mai luxoase resorturi…

- Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu a initiat o lege prin care propune transferul lacului de acumulare Gradinari, a barajului din aceasta zona si a tuturor anexelor din domeniul public al statutului si din administrarea Apelor Romane in domeniul public al Judetului Giurgiu si in administrarea CJ.

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro ar urma sa fie vandut, dupa raportarea unui declin semnificativ al vanzarilor si prabusirea actiunilor la Bursa de la New York.

- Fosta fabrica de lapte din Carei a fost scoasa la licitație de FrieslandCampina Romania, producatorul lactatelor Napolact. Este vorba despre trei loturi: o cladire cu teren de aproximativ 2.400 de metri patrati, fosta fabrica de lactate care se afla pe un teren de 19.208 metri patrati si o zona agricola…

- Cele doua cazuri au fost sesizate in premiera de jurnalistul Dan Andronic pe evz.ro. Niciuna dintre cele doua vile din Pipera nu avea camera de supraveghere, iar jandarmul de la reședința ambasadorului nu a vazut și nu a auzit nimic

- Ieri, un barbat de 49 de ani, din Gura Humorului, a fost prins de polițiști, cind incerca sa comercializeze fara drept 2.583 de petarde și 3 baterii de artificii, in greutate totala de 5 kilograme și cu o valoare de 700 de lei. Barbatul oferea spre vinzare articolele pirotehnice la o taraba amplasata…

- Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, caruia i se adauga dormitoare, sapte bai, un club de noapte si o terasa. „Am cautat peste tot designeri de interior care sa dea proprietatii un spirit atat de bogat si asta au creat Lenny si echipa lui", a spus Branden Williams, manager…

- Programul de circulatie la metrou incepand de la Craciun si pana dupa Anul Nou a fost modificat, potrivit unui anunt al Metrorex. In zilele de 25, 26, 30 si 31 decembrie , precum si 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si…

- ♦ Sunt sanse solide ca economia Romaniei sa creasca cu 5,5% in 2018, asa cum anticipeaza guvernul, pentru ca si anul viitor consumul va fi ridicat, iar economiile Europei de Vest - principala piata de desfacere pentru produsele romanesti - merg foarte bine, spune economistul Aurelian Dochia. Alti economisti…

- Marca (sigla si culori) si palmaresul FC Farul Comstanta sunt scoase la licitatie, anunta lichidatorul judiciar CC INSOL SPRL. Pretul de pornire al licitatiei este de 3.150 de euro, fara TVA. Licitatiile vor avea loc, saptamanal, in fiecare zi de marti (lucratoare), pana la adjudecare, la sediul lichidatorului…

- Marius Sumudica a ramas surprins de dezvaluirile facute de Gigi Becali cu privire la Denis Alibec. Dupa ce finantatorul FCSB a afirmat ca Alibec i-ar fi spus lui Sumudica ca se da accidentat pentru ca nu mai vrea sa joace la FCSB, tehnicianul lui Kayserispor i-a dat replica latifundiarului din Pipera.

- Casa de Cultura a Sindicatelor, edificiul din centrul municipiului Tg-Jiu aflat in paragina de ani buni, ramane in starea actuala și pare ca autoritațile nu au gasit o cale pentru a prelua imobilul in administrare. Lichidatorul judiciar al fundației care deține imobilul a inițiat, incepand…

- Agenția „Molsilva” anunța ca va scoate in vanzare, de la mijlocul lunii decembrie, 58 de mii de brazi crescuți in pepinierele din R. Moldova, cu zece mii mai mulți decat in anul trecut. Dintre aceștia, 56 de mii sunt molizi și 1 600 - pini, iar 3 100 - verticele. Inalțimea unui pom de Craciun variaza…

- NEWS ALERT "Hotii!" Protest fata de adoptarea legilor justitiei la Cluj VIDEO Cativa zeci de clujeni au iesit in strada, miercuri seara, pentru a protesta fata de adoptarea legilor justitiei. Manifestantii au afisat un banner imens pe care scrie ”Hotii”. Proteste au loc si in Bucuresti. Proiectul…

- In atmosfera tipica marilor evenimente organizate in București in saloane special amenajate, un jurnalist de sport ploieștean, Adi Dobre (foto, in dreapta), a fost premiat, de catre Clubul Sportiv al Jurnaliștilor din Romania, pentru „Cea mai buna carte sportiva” din anul 2017. Iar asta la Gala Fotbalului…

- Recentele propuneri de modificari ale Legilor Justitiei au starnit o serie de reactii si discutii in contradictoriu, dar si ingrijorarea din partea oficialilor americani, care indeamna parlamentul Romaniei sa respinga aceste modificari, considerate ca ar slabi statul de drept si ar ...

- Clujana funcționeaza în prezent într-un vechi spațiu din Cluj-Napoca, iar dupa eventuala vânzare, când ar trebui sa elibereze spațiul, și-ar putea continua activitatea în alta parte, potrivit digi24.ro. Terenurile pe care se afla cladirile fabricii, de aproximativ 10.000…

- Uniunea Salvați Romania propune adoptarea de catre CGMB a unui proiect de hotarare prin care Piața Victoriei sa fie spațiu rezervat manifestarilor civice și sindicale. Proiectul ar urma sa fie suspus votului Consiliului pe data de 8 decembrie. Pe de alta parte, tot in aceeași zi, edilul-șef Gabriela…

- Terenurile pe care se afla cladirile fabricii, de aproximativ 10.000 de metri patrați, pot fi atractive pentru dezvoltatorii imobiliari, in contextul in care piața imobiliara din Cluj-Napoca este una dintre cele mai "incinse" din țara, scrie profit.ro. Clujana funcționeaza intr-un vechi spațiu…

- EXCLUSIV 5,3 milioane de euro pentru modernizarea unui spital din Cluj. Va avea panouri solare si fotovoltaice Un spital din Cluj va fi modernizat serios: se vor amplasa panouri solare si fotovoltaice, vor fi cumparate pompe de caldura, se va introduce iluminatul cu LED, va fi izolata fatada si se vor…

- "S-a demonstrat ca nu a existat niciun contact, niciun contact" cu Rusia, a declarat Donald Trump sambata seara, potrivit agentiei Reuters. "Nu a existat absolut niciun contact (cu Rusia -n.red.), deci suntem foarte bucurosi", a adaugat Donald Trump, inainte de a pleca de la Casa Alba la…

- CHIȘINAU, 28 nov – Sputnik. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 și proiectele legilor fondurilor asigurarilor sociale și a asigurarilor obligatorii de asistența medicale au ajuns în Parlamentul Republicii Moldova. Cele trei documente financiare ale țarii au…

- Valoarea de piata a portofoliului Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a urcat cu 4,1% in al treilea trimestru din acest an, la 1,088 miliarde euro, comparativ cu nivelul inregistrat la 30 iunie 2017, moment in care se afla la 1,045 miliarde euro. Cresterea a fost…

- Marți, 29 noiembrie, in baza unui raport favorabil abrobat de Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege deosebit de important, prin care ne-am propus sa venim in sprijinul medicilor și cadrelor didactice care vor sa beneficieze…

- Primaria achizitioneaza serviciul de elaborare DALI inclusiv documentatii avize, studii topo, geo si expertiza tehnica pentru obiectivul Reamenajarea spatiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski. Valoarea estimata a achizitiei este de 20.979,53 lei.Data limita de evaluare…

- Guvernul ar putea discuta saptamana viitoare proiectul de buget pe 2018, a anunțat, marți, vicepremierul Marcel Ciolacu, precizand ca in aceeași ședința a Executivului ar urma sa fie aprobat și proiectul de act normativ referitor la salariul minim. "La buget, saptamâna viitoare…

- Dezvoltatorul imobiliar British Romanian Investment Partnership a investit aproape 10 milioane de euro in constructia ansamblului New Residence Bucuresti, situat in zona Drumul Taberei - Ghencea si finalizat luna trecuta. Proiectul dispune de un grad de ocupare de 80%. 0 0 0 0 0 0

- Dezbateri aprinse din nou in plenul Consiliului Județean, pe tema centrului pilot de legume-fructe. Proiectul a ajuns pentru a doua oara pe masa aleșilor județeni, insa nici de data aceasta nu a avut succes. Proiectul privind trecerea unui teren din domeniul public al comunei Tomnatic in domeniul public…

- Proiectul privind realizarea de parcari rezidențiale vizeaza realizarea de locuri de parcare in zona blocurilor, urmand ca locatarii sa plateasca anual o taxa, de 200 - 300 de lei, pentru fiecare loc de parcare. Primarul Adrian Dobre a anunțat ca la aceasta ora se dorește identificarea tuturor locurilor…

- Descoperita anul trecut in regiunea Phakant din Myanmar, o roca uriașa de jad in greutate de 300 de tone, a fost taiata in bucați și va fi vanduta la o licitație oragnizata in decembrie.

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a finalizat recent prima cladire de birouri din cadrul Globalworth Campus, proiect amplasat in spatele statiei de metrou Pipera din Bucuresti. Cladirea cu 12 etaje supraterane si doua etaje subterane, rezervate parcarilor, are o suprafata de circa 28.000 mp, iar Amazon…

- O roca uriașa de jad în greutate de 300 de tone, descoperita anul trecut în regiunea Phakant din Myanmar, a fost taiata în bucați și va fi vânduta la o licitație oragnizata în decembrie.

- In aceasta locuinta, Bruce Springsteen l-a vazut pentru prima data pe Elvis, cand avea doar 7 ani, cantaretul inspirandu-l pe acesta sa urmeze o cariera in muzica. Autobiografia lui Springsteen, „Born To Run", are o coperta ilustrata cu imaginea acestei case. Casa, cu o suprafata de 68,3 metri patrati,…