- Gigi Mulțescu era aseara dat ca sigur la Astra Giurgiu, in locul lui Edi Iordanescu, insa situația s-a schimbat rapid, pe fir intrand și Adrian Mutu, plus alți doi tehnicieni. Antrenorul care luna trecuta a ratat venirea la Dinamo in locul lui Miriuța a explicat situația in care se afla in acest moment: …

- Edward Iordanescu, spre Voluntari. Ar antrena pe stadionul botezat cu numele tatalui sau. Pus pe liber de Astra Giurgiu, formație pe care a dus-o pana in play-off, Iordanescu junior s-ar putea muta la Voluntari. Ilfovenii sunt nemulțumiți de antrenorul Claudiu Niculescu, iar in ultima perioada l-au…

- Astra Giurgiu s-a despartit de Edi Iordanescu luni, iar azi va instala un nou antrenor pe banca. S-a negociat cu Gigi Multescu, liber de contract, s-a ajuns la un acord de principiu si cel poreclit "SMURD" ar trebuie sa semneze contractul, dar seara tarziu, giurgiuvenii au gasit si o alta varianta.

- Presedintele clubului Astra Giurgiu, Danut Coman, a declarat, marti, la Digisport, ca plecarea lui Edward Iordanescu a fost de comun acord, subliniind ca au existat discutii in contradictoriu privind jocul echipei."Am avut o sedinta, de comun acord s-a decis ca aceasta colaborare sa se incheie…

- Conducerea clubului Astra Giurgiu, echipa aflata pe locul 5 in play-off-ul Ligii I, a reziliat de comun acord contractul cu antrenorul Edward Iordanescu, ieri, ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in ultima perioada. „In urma unei analize a situatiei actuale, AFC Astra Giurgiu si antrenorul Edward…

- Situatia de la Astra Giurgiu e departe de o rezolvare! In timp ce patronul Ioan Niculae are de ales intre Gigi Multescu si Adrian Mutu pentru banca tehnica a fostei campioane, Edi Iordanescu (39 de ani) nu a semnat rezilierea, iar un nou scandal sta sa inceapa. Imediat dupa meciul…

- Adrian Mutu semneaza cu Astra Giurgiu. Este antrenor de nota 10. Plecarea lui Edward Iordanescu de la Astra i-a facut loc piteșteanului, care lasa balta funcția de manager sportiv la FRF. Mutu, 39 ani, se pregatea sa mearga la Concordia Chiajna, insa faptul ca Ioan Nicolae nu l-a putut convinge pe Gigi…

- Edward Iordanescu (39 de ani)a transmis primul sau mesaj oficial dupa desparțirea de Astra Giurgiu. Tehnicianul a explicat motivele care au dus la plecarea de la fosta campioana, transmițandu-le un mesaj special foștilor sai jucatori. ...

- Oficialii Astrei s-au miscat imediat, dupa oficializarea despartirii de Edi Iordanescu. Fotbal Club anunta ca, pana in vara, echipa din Giurgiu va fi pregatita de Gigi Multescu (66 ani). Edi Iordanescu (39 de ani) si-a reziliat azi pe cale amiabila intelegerea cu…

- Edi Iordanescu a plecat de la Astra! N-a mai suportat criticile patronului și a cerut rezilierea contractului. Edi Iordanescu nu mai este antrenorul celor de la Astra. „In urma unei analize a situatiei actuale, AFC Astra Giurgiu si antrenorul Edward Iordanescu au decis astazi rezilierea de comun acord…

- Edi Iordanescu, 39 de ani, a decis sa plece de la Astra, echipa la care a venit in vara, din cauza situației echipei și dupa ce a fost criticat de mai multe ori de patron. Locul tehnicianului trecut și pe la Pandurii a fost luat de Gigi Mulțescu, anunța TV Digi Sport. Sursa citata dezvaluie ca lucrurile…

- Conducerea clubului de fotbal Astra Giurgiu a reziliat de comun acord contractul cu antrenorul Edward Iordanescu, luni, ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in ultima perioada. "In urma unei analize a situatiei actuale, AFC Astra Giurgiu si antrenorul Edward Iordanescu au decis astazi rezilierea…

- "In urma unei analize a situatiei actuale, AFC Astra Giurgiu si antrenorul Edward Iordanescu au decis astazi rezilierea de comun acord a angajamentului pe care tehnicianul il avea cu clubul nostru. Ii uram mult succes in continuare, in cariera sa, domnului Iordanescu si ii multumim pentru munca depusa…

- Viitorul Constanța a efectuat astazi, in Ghencea, ultimul antrenament inaintea meciului de la Giurgiu, contra Astrei, iar fanii steliști din Peluza Sud i-au facut o primire speciala lui Gica Hagi. Astra Giurgiu - Viitorul se joaca duminica, de la 18:00, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi…

- Astra sta pe un butoi de pulbere in ciuda mesajelor de echilibru și de calm public transmise de Edward Iordanescu in ultima perioada. Chiar daca situația pare una roz, starea de fapt nu e deloc așa! Jucatorii nu și-au mai primit banii de ceva vreme, primele pentru victoria cu Dinamo nu le-a fost achitata,…

- Academia Rapid se lupta cu CSA Steaua și AS Tricolor pentru promovarea in Liga a 3-a, insa cel mai greu meci pentru giuleșteni va fi astazi.Oficialii alb-vișiniilor se vor prezenta astazi in fața comisiilor AMFB, de la ora 14:30, pentru a da explicații in cazul folosirii pe fals a jucatorului…

- Eșecul de la Craiova a aruncat in aer vestiarul Astrei. Patronul a facut o criza de nervi și le-a taiat primele pentru victoria cu Dinamo și calificarea in play-off, iar fotbaștii au dezvaluit pentru Gazeta un episod incredibil care l-a avut in prim-plan pe Ioan Niculae. ...

- Edi Iordanescu vrea sa-l dea afara pe Dani Coman. Urmarește sa-l aduca la Astra pe nașul sau, Narcis Raducan. Tensiune in creștere la Astra Giurgu, formație care izbutește sa mențina un nivel bun, in ciuda vanzarilor masive de jucatori. Antrenorul face tot posibilul sa scape de președintele Coman, omul…

- Ioan Niculae, patronul Astrei, s-a enervat dupa infrangerea de la Craiova, 0-1, și le-a anulat jucatorilor primele pentru succesul cu Dinamo și pentru calificarea in play-off. Astra și-a depașit iar condiția, s-a calificat in play-off cu o formula incropita pe parcurs, și tot in scandal este! Atmosfera…

- Ceea ce parea o poveste de succes se destrama intr-un ritm rapid. In decurs de o saptamana mariajul dintre antrenorul Edward Iordanescu si Astra Giurgiu a ajuns la final, din cauza evenimentelor petrecute inainte si dupa meciul de la Craiova, cu Universitatea. Edi a cerut deja conducerii anularea urmatorului…

- „U“ Craiova – Astra Giurgiu 1-0 Stadion „Ion Oblemenco“, spectatori: 14.000. A marcat: Mitrița ’82. „U“ Craiova: Mitrovic – Popa, Kelic, Ferreira – Martic, Santos (’79, Mateiu), Zlatinski, Briceag – Barbuț (’53, Baluța), Gustavo (’75, Burlacu), Mitrița. Antrenor: Devis Mangia. Astra: ...

- Formația Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania echipei Astra Giurgiu, contand pentru etapa intai din play-off-ul Ligii I. Golul care le-a adus alb-albaștrilor cele trei puncte a ...

- Moartea legendei steliste Ion Voinescu nu i-a sensibilizat prea mult pe fanii lui U Craiova, care nu au respectat cum se cuvine momentul de reculegere ținut la startul partidei din play-off cu Astra Giurgiu. Suporterii alb-albaștrilor au creat foarte multa galagie in timpul momentului de reculegere,…

- Gigi Becali nu se ferește sa-l critice dupa meciuri pe Nicolae Dica și chiar a recunoscut de-a lungul timpului ca exista o relație de prietenie cu alți antrenori din Liga 1 cum ar fi Marius Șumudica. Dar patronul FCSB are și alți prieteni in campionatul Romaniei. Edward Iordanescu, tehnicianul Astrei,…

- Edward Iordanescu (39 de ani), antrenorul Astrei, a produs surpriza și a invins-o pe Dinamo, trimițand-o sa joace in play-out. Cunoscut ca fiind stelist, antrenorul a vorbit despre o eventuala trecere a sa pe banca roș-albaștrilor in viitor. "Nu este obligatoriu. ...

- Edward Iordanescu, tehnicianul Astrei, a comentat eliminarea echipei sale din Cupa Romaniei dupa infrangerea de la Mediaș, 0-1. Deși Astra a avut un teren impracticabil in meciul din campionat cu Dinamo, antrenorul giurgiuvenilor nu a ezitat sa se planga de starea gazonului de la Mediaș. "Trebuie sa…

- Formatia Gaz Metan Medias s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, in semifinalele competitiei. Astra Giurgiu este finalista editiei trecute a Cupei Romaniei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rondon '27.…

- Gigi Multescu (66 de ani) a fost favorit sa preia postul lui Vasile Miriuta pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a discutat cu sefii "cainilor" si i s-a promis ca luni va fi chemat la runda decisiva de negocieri, dar planurile sefilor din Stefan cel Mare s-au schimbat si Florin Bratu (36 de ani) a batut…

- Dinamo s-ar putea desparți azi de Vasile Miriuța, iar pe lista lui Ionuț Negoița sunt Florin Bratu, Dan Alexa, Gigi Mulțescu, Toni Conceicao și Ionuț Chirila. Dintre antrenorii care i-ar putea lua locul lui Vasile Miriuța, Florin Bratu și Gigi Mulțescu au comentat situația de la echipa și au comentat…

- Cum a reacționat MM Stoica dupa ce Dinamo a ratat play-off-ul. Dinamo a ratat calificarea in play-off-ul Ligii I, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, in etapa a 26-a a Ligii I . MM Stoica se bucura ca Dinamo a ramas in afara play-off-ului.…

- Astra 2 – Petrolistul Boldesti 2-1 (1-1) Stadion: Parc Vest. Au marcat: Khalill (31), Chipirliu (52) / Barbu (32) Astra 2: Rudnitchi – Dobre, Marinescu, Vartej, Toma – Serban, Banu, Valceanu – Lupulet, Khalill, Chipirliu. Au mai intrat: Nedelcu – Udrea, Condrea. Antrenor: Marius Maldarasanu. Petrolistul:…

- Viitorul a invins-o dramatic pe FC Botoșani, scor 2-1, grație unui supergol marcat in ultimele minute. Nu limpezește prea mult lucrurile in ceea ce privește play-off-ul. Singura echipa bucuroasa dupa acest scor este Astra Giurgiu, care e deja calificata, alaturi de CFR, FCSB și CS U Craiova. In schimb…

- International american de juniori, care are si cetatenia romana, Danny Barbir a semnat un contract cu Astra, valabil in urmatoarele trei sezoane si jumatate, a anuntat clubul giurgiuvean. Jucatorul, fost component al echipei Under 23 a clubului englez West Brom Albion, printre altele, este nascut…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- CFR CLUJ - ASTRA GIURGIU LIVE in Liga I. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. CFR CLUJ și ASTRA GIURGIU se infrunta azi pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, de la ora 20:45. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom și ONLINE STREAM pe aplicații. CFR CLUJ incearca sa termine…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este capabila sa invinga Concordia Chiajna si sa isi pastreze sansele de calificare in play-off-ul Ligii I, lupta din care considera ca Astra Giurgiu a iesit cu bine, dupa ce a castigat, vineri,…

- Edward Iordanescu, antrenorul Astrei, s-a aratat dezamagit de faptul ca echipa sa a primit 3 goluri din faze fixe in meciul caștigat cu Gaz Metan, scor 4-3. "M-am temut pentru acest meci pentru ca am vazut o schimbare importanta la Gaz Metan. E o echipa mult schimbata in bine fața de tur. Au pierdut…

- Edward Iordanescu, antrenorul Astrei Giurgiu, a vorbit despre lupta pentru play-off, in care echipa sa e implicata in lupta directa cu Dinamo, FC Botoșani, Viitorul și Poli Iași. "Noi, impreuna cu Dinamo, avem cel mai dificil program, mai ales ca ne vom și intalni in ultima etapa. Noi avem avantajul…

- Antrenor nou la ACS Poli Timișoara. Leo Grozavu l-a inlocuit pe Ionuț Popa, care si-a inaintat, luni, demisia din functia de antrenor principal al echipei de fotbal ACS Poli Timisoara. „Domnul Ionut Popa si-a inaintat demisia, iar noi i-am acceptat-o. Si eu consider ca era nevoie de o schimbare la echipa…

- Tehnicianul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri seara, ca jucatorii sai se asteptau la un meci foarte greu cu FC Viitorul, despre care spune ca este o "fabrica de jucatori". "Am intalnit campioana Romaniei, este o fabrica de jucatori, ne asteptam la un meci foarte greu.…

- Antrenorul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri, dupa remiza obtinuta pe terenul Viitorului, scor 1-1, ca jucatorii sai au controlat jocul in prima repriza si a pus caderea avuta in partea secunda pe seama meciurilor putine disputate in intersezon. "N-ar fi drept…

- Astra Giurgiu era in cautarea unui atacant dupa ce s-a desparțit in aceasta iarna de Anthony Le Tallec, plecat la Orleans. Formația lui Edi Iordanescu a rezolvat in aceasta seara problema și l-a imprumutat pe Urko Vera (30 de ani) de la CFR. Sursele GSP.RO susțin ca astralii s-ar fi ințeles cu liderul…

- Astra Giurgiu l-a legitimat pe Vlad Barbulescu, mutare care are menirea sa intareasca echipa lui Edi Iordanescu la capitolul “Under 21”. Barbulescu este un fotbalist de profil ofensiv, aflat printre golgheterii formatiei Viitorul Domnesti (Liga 3), in prima parte a campionatului. Barbulescu – nascut…

- Astra Giurgiu a caștigat primul amical al iernii, 2-0 cu Karmiotissa, dupa o evoluție excelenta a lui Florentin Matei, care a deschis scorul din lovitura libera. Matei a vorbit despre revenirea in fotbalul romanesc, dar și despre așteptarile pe care le are alaturi de Astra. "Mi-am dorit foarte mult…

- Dupa plecarea lui Anthony Le Tallec, Astra Giurgiu s-a mai desparțit de un jucator in aceasta iarna. Giurgiuvenii au anunțat pe site-ul oficial ca atacantul togolez Serge Nyuiadzi nu va mai face parte din echipa lui Edward Iordanescu din retur. Cele doua parți au ajuns la o ințelegere pentru rezilierea…

- Atacantul Laurentiu Bus, care a evoluat in prima parte a campionatului la FC Botosani, a semnat un contract cu Astra, a anuntat, marti, clubul din Giurgiu. Bus se va alatura, marti seara, locului antrenat de Edward Iordanescu, in cantonamentul din Cipru. Fotbalistul in varsta de 30 de ani a mai jucat…

- Ioan Niculae a luat o decizie surprinzatoare, joi dimineata, cand a decis sa-l trimita la echipa a doua pe Alexandru Ionita (24 de ani), cel mai bun jucator al Astrei, iar actiunea patronului de la Giurgiu complica foarte mult situatia si asa tensionata de la fosta campioana. Edward Iordanescu nu…

- Veste buna pentru antrenorul Astrei, Edi Iordanescu: Anthony Le Tallec ramane la Giurgiu. Atacantul francez se va intoarce in Romania, pentru a-si relua pregatirile alaturi de ocupanta locului 5 in Liga 1, dupa ce negocierile privind transferul sau la formatia franceza de liga secunda US Orleans nu…