- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- Retailerul olandezo-belgian Mega Image a ajuns in Romania la un pas de 600 de magazine dupa ce a deschis in ianuarie trei noi unitati pe pietele traditionale Bucuresti si judetul Ilfov (comuna Berceni). Astfel, lantul de supermarketuri si magazine de proximitate a ajuns sa controleze un sfert din…

- Iulia Vantur a fost din nou intrebata despre relația cu starul bollywoodian Salman Khan, cel considerat iubitul ei. Iulia Vantur s-a stabilit de ceva vreme in India , țara amorezului sau, starul bollywoodian Salman Khan. In India, Iulia Vantur a lansat, de curand, un nou single – „Harjai” , unde ]l…

- Simona Gherghe i-a scos fetița la fereastra casei pentru ca micuța sa vada cum cad fulgii de zapada. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a intrerupt emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a-i atrage atenția unei invitate , se bucura de weekend alaturi de familia sa. Cum in Capitala…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a oprit emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a „urechea” o invitata in platou. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , a revenit la carma emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a fost in concediu postnatal dupa…

- Trei sferturi dintre evaluarile realizate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) in trimestrul al treilea al anului trecut au fost pentru apartamente in bloc, cumuland valori de aproape un miliard de euro. Valoarea medie a unui apartament evaluat in aceasta perioada…

- Vacanta de iarna s-a incheiat pentru elevi si prescolari. Acestia revin astazi la scoala, insa urmatoarea vacanta revine mai repede decat se asteptau: peste doar trei saptamani. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Inainte de aceasta insa, se vor bucura de prima…

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a spus zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Mirela Vaida a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit admiratorilor sai ca le…

- Catrinel Sandu, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta a venit in Romania in urma cu cateva luni și a acordat un interviu, in care a vorbit despre soțul ei și plecarea in America, insa a ascuns divorțul de Gabi Trifu. Blonda a reușit sa para in fața tuturor, o femeie fericita, deși avea probleme…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii "Acces direct", dupa o pauza de noua luni, timp in care a nascut o fetita. Vedeta s-a despartit cu greu de fiica ei, Ana Georgia, dar astepta cu nerabdare si intalnirea cu telespectatorii. A

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Simona Gherghe se va intoarce in platoul emisiunii "Acces Direct", luni, 8 ianuarie. Vedeta a marturisit in cadrul emisiunii "Agentia VIP" cine va avea grija de micuta Ana Georgia in lipsa ei si a spus ca doreste foarte mult ca despartirea de fiica ei sa nu fie una cu lacrimi. Ana Georgia a facut deja…

- Simona Gherghe le-a aratat fanilor sai ce a inceput sa faca fiica sa, Ana Georgia. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care in luna mai a anului trecut s-a casatorit cu Razvan Sandulescu , este nelipsita de langa fiica sa. Simona Gherghe, care revine la carma emisiunii „Acces Direct” in data…

- Clipe de neuitat pentru Simona Gherghe! Prezentatoarea tv se bucura de fiecare moment alaturi de fetita ei, Ana Georgia, care de curand a facut primii pasi. Vedeta si-a dorit sa imortalizeze acest moment unic in viata oricarui parinte.

- Într-un an agricol foarte bun, România a ramas dependenta de importurile agroalimentare. Dupa primele trei trimestre din 2017, deficitul comercial (diferenta dintre valoarea exporturilor si cea a importurilor de produse agroalimentar) a fost de 575

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- Simona Gherghe și-a surprins fetița intr-o ipostaza foarte frumoasa chiar in prima zi a noului an 2018. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an , profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia…

- La scurt timp dupa ce Mirela Vaida a anunțat ca este ultima ei apariție la "Acces Direct", Simona Gherghe și-a postat o imagine pe pagina ei. Vedeta petrece timpul cu fiica ei, Ana Georgia, dat fiind faptul ca din luna ianuarie revine la TV.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- "Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana", a declarat Simona Gherghe, potrivit spynews.ro. Totuși, convinsa de faptul ca graba strica treaba, vedeta este precauta: "Acum asteptam sa ne mai revenim putin. Nu mai sunt foarte tanara pentru asta. Organismul are si el un ciclu si are nevoie…

- Incredibi, dar adevarat! Imediat dupa ce a ramas gravida, Madalina Ghenea si-a ascuns sarcina! Vedeta a dezvaluit motivul acestei decizii neasteptate abia acum, cand fiica ei a implinit deja opt luni.

- Un pensionar din București, care a lucrat cațiva ani in strainatate și care ne-a rugat sa-i pastram anonimatul, a primit de la Casa de pensii, prin Poșta, un document intitulat Certificatul de viața, pe care sa-l completeze și sa-l retrimita Casei de pensii și ne intreaba de ce trebuie sa faca acest…

- Simona Gherghe va petrece primul Craciun cu Ana Georgia, micuța pe care a adus-o pe lume in urma cu cateva luni. Prezentatoarea TV a pregatit bradul și le-a spus tuturor cum a reacționat micuța cand l-a vazut.

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…

- Crima de la metrou a ingrozit Romania. O tanara de 25 de ani a fost impinsa in fata trenului de o femeie care se pare ca nu este la prima tentativa. Victima era pe marginea peronului, cand femeia s-a strecurat in spatele ei. Initial s-a crezut ca este vorba despre o sinucidere sau un accident.

- Simona Gherghe si-a luat sotul si a plecat departe de tara! Vedeta are parte de prima vacanta dupa ce a adus-o pe lume pe Ana Georgia. Inainte cu mai putin de o luna de revenirea la "Acces Direct", frumoasa prezentatoare TV a plecat la Paris.

- Vesti bune pentru fanii Simonei Gherghe! Vedeta se intoarce pe sticla, mai curand decat se asteptau telespectatorii Antenei 1. Prezentatoarea, care in urma cu sase luni a devenit mamica, a facut anuntul pe contul sau personal de Instagram.

- Simona Gherghe este cea mai fericita femeie din lume de cand a devenit mama. Ana Georgia are deja sapte luni si este o fetita superba si sanatoasa. Vedeta este foarte grijulie si orice problema legata de micuta o sperie foarte tare. Gherghe a recunoscut ca primele trei luni au fost cele mai grele pentru…

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata. ( CITESTE SI: Vedeta TV i-a chemat de urgenta de…

- Patronatul Producatorilor Indus­triali de Medicamente din Romania (PRIMER), o organizatie din care fac parte 16 fabrici de medicamente din tara, sustine ca taxa clawback, aplicata medicamentelor sub 25 de lei, duce la „adancirea crizei medicamentelor ieftine” prin faptul ca acestea nu…

- Adriana Bahmuteanu este o femeie libera de mai bine de doi ani, iarA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat-o pe bruneta in timp ce-si reinnoia garderoba intima. Sa fie acesta semnul ca vedeta e pregatita pentru un nou inceput al vietii amoroase?! ( VEZI AICI: Adriana Bahmuteanu a iesit in…

- "Eram in cel mai bun moment din viata mea profesionala, prezentasem Sanremo, jucasem primul rol principal intr-un film in engleza, ma mutasem la Los Angeles, lucram nonstop, si a aparut ea, minunea mea atat de dorita. Spun minune pentru ca medicii ma asigurasera ca eu nu voi avea copii. Am avut o…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, pista cutremuratoare pe care o ia in calcul politia. Conform unor surse demne de incredere, oamenii legii au ridicat probe din casa Stelei Popescu si nu exclud varianta unei crime, supozitie intarita si de faptul ca regretata actrita…

- Simona Gherghe a facut o marturisire legata de fiica sa, Amna Georgia. Simona Gherghe, care in urma cu ceva timp a impalinit 40 de ani , este cunoscuta publicului larg din postura de moderatoare a emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, acolo unde se pare ca va reveni de la inceputul anului viitor.…

- Simona Gherghe pare mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamica, insa clipele frumoase petrecute alaturi de fiica ei, Ana Georgia, nu sunt chiar usoare. Vedeta a apelat la prieteni pentru a-si lamuri o dilema din viata de mamica.

- Simona Gherghe a facut publice cateva imagini surprinse in casa in care o creste pe micuta Ana Georgia. Filmarea cu fiica ei si a lui Razvan Sandulescu i-au emotionat pe multi si i-au scris mai multe mesaje. Vedeta e tare fericita de cand a devenit mamica.