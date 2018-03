Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, si-a laudat jucatorii dupa succesul obtinut, sambata, scor 2-1, contra Israelului, chiar daca gazdele reusisera sa deschida scorul in minutul 60.

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a debutat in aceasta seara in echipa nationala de seniori a Romaniei, care a invins Israel in deplasare intr un meci amical, scor 2 1 Stanciu 64, Tucudean 83 Hamed 60 .Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, l a trimis pe teren…

- Romania obține o victorie importanta in Israel, acolo unde s-a impus cu scorul de 2-1. In ciuda faptului ca este doar un meci amical, victoria este una care vine dupa patru infrangeri consecutive, fara gol marcat in fața Israelului.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi, in deplasare, un meci amical cu selectionata Israelului.Partida incepe la ora 20.00 ora Romaniei si va fi transmisa in direct de Pro TV.In lotul tricolor se afla si un fotbalist de la campioana FC Viitorul, tanarul mijlocas Alexandru Cicaldau.Lotul…

- Primul meci din acest an al naționalei de fotbal a Romaniei se va disputa la Netanya, acolo unde tricolorii vor infrunta echipa Israelului. Duelul amical dintre cele doua formații va reprezenta a patra partida a Romaniei cu selecționerul Cosmin Contra la „carma”. Confruntarea este programata la ora…

- Nationala feminina de tineret a debutat cu o victorie, 33-25 in fata Croatiei, in turneul de calificare de la Cluj pentru Campionatul Mondial. Selectionerul Gheorghe Tadici a tras primele concluzii dupa primul sau joc oficial pe banca tehnica a natioanlei sub 20 de ani. ”A fost un meci cu…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a admis ca vremea nefavorabila impune jucatorilor adaptarea la conditii dificile de pregatire si joc, dar ca tricolorii vor incerca sa se adapteze la orice scenariu si vor aborda la victorie meciurile amicale cu Israel si Suedia. ''Sunt…

- Meciul amical al nationalei Romaniei cu Suedia va avea un buget de 284.000, acesta fiind aprobat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, au declarat pentru News.ro surse din cadrul federatiei.Pentru meciul amical cu nationala Israelului, bugetul a fost stabilit la 185.000 de euro.…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a anunțat in aceasta seara cei 27 de jucatori selecționați pentru partidele amicale cu Israel și Suedia, din 24 și 27 martie. Portari: Ciprian Tatarușanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Nița (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobonț (AS…

- Lucrarile inscrise la Concursul Interjudețean de Marțișoare „Firul alb si firul rosu – Intre traditie si inovatie”, inițiat de maistrul instructor Lenuța Panaete, de la Cercul de Arta Textila din cadrul Clubului Copiilor Panciu, au fost jurizate la inceputul acestei saptamani. Evenimentul, aflat la…

- Compania Nationala Posta Romana anunța ca isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta “livrari rapide, eficiente si discrete”. Noul serviciu este diponibil in 17 orașe. Potrivit unui comunicat remis Libertatea, noul serviciu al Poștei Romane…

- Alexandru Crețu, surpriza lui Cosmin Contra de pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia. Mijlocașul de la Maribor a oferit o prima reacție dupa convocarea de principiu primita. "M-au sunat toti prietenii buni sa ma felicite. Am vorbit si cu parintii. Tatal…

- Dragorul maritim "Lt. Dimitrie Nicolescu", cu un echipaj alcatuit din 70 de militari, participa, in perioada 9 16 martie, la Exercitiul multinational ARIADNE 18, organizat de Fortele Navale Elene. Nava a plecat din portul Constanta luni, 5 martie, luand cap compas portul Patras din Grecia, unde se va…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe debutanții Ionut Nedelcearu si Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amicale cu Israelul si Suedia....

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe fundasul Ionut Nedelcearu si pe mijlocasul Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amical cu Israelul si Suedia, din aceasta luna, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Atat…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, din lot facand parte si trei jucatori care nu au debutat pana acum la prima reprezentativa, a anuntat, duminica, site-ul frf.ro.

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- O ambulanța care transporta o femeie gravida la spital, blocata in zapada in Eveniment / Viscolul, ninsoarea abundenta și vantul puternic au avut urmari si in judetul Teleorman unde, in cursul noptii de 25 spre 26 februarie, intre localitațile Botoroaga și Moșteni, un autobuz in care se aflau patru…

- Harlem Gnohere a inceput sa atraga priviri si din Vestul Europei dupa ce a reusit sa se impuna la FCSB si sa evolueze pentru prima data in cariera intr-o competitie europeana. Dupa ce saptamana trecuta a acordat un interviu pentru un post de radio din Belgia, cu cateva ore inainte de returul cu…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) continua sa amplaseze parapete de beton de DN 1F. Lucrarile au loc în 21 februarie. ”Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost montat pâna în prezent pe aproximativ…

- Afacerile cu ciocolata, la nivel istoric in Romania. Cine face jocurile De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii…

- Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal care si-a propus sa continue inca 4 ani in aceasta functie, a fost prezent la ProSport LIVE, emisiune in cadrul careia si-a expus o parte din strategia pentru 2018-2022, cu care vrea sa castige alegerile din 14 februarie. In acelasi timp,…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze marti pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu. Potrivit…

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, echipa Concordia Chiajna, scor 2-0, si a revenit pe primul loc in Liga I, dupa ultimul meci al etapei a XXIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Vinicius '26 si Mailat '59, conform news.ro.1-0: Vinicius a marcat cu capul din centrarea…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Gheorghe Hagi s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, in judetul Constanta. El a inceput fotbalul la Farul, in 1978, pentru echipa mare debutand la varsta de 17 ani. S-a transferat la Sportul Studentesc in 1983, dupa ce in prealabil semnase un contract cu Universitatea Craiova.In 1987…

- Liga 1, etapa 23. Viitorul – Astra (ora 20.45, Digi Sport, Telekomsport, Look). Ultimele doua campioane ale țarii trag cu dinții de un loc de play-off. Arena din Ovidiu programeaza inca din prima zi de fotbal intern din 2018 un duel extrem de important in lupta pentru un loc in play-off, cel dintre…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Conform IPJ, politistii BCCO Constanta, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au efectuat marti 11 perchezitii la locuintele a opt persoane, pe raza judetelor Constanta si Cluj, pentru destructurarea unui grup infractional specializat in proxenetism, in urma…

- Polițiștii din Buzau și alte 10 județe desfașoara, miercuri, 30 de perchezitii si pun în aplicare 3 mandate de aducere, într-un dosar privind savârsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei.”La data…

- In perioada 22.01.2018, in intervalul ora 13:00 ndash; 18:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 108 autoutilaje si s au raspandit 343,4 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: cu 68 autoutilaje si s au raspandit 231,6 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu…

- Mijlocașul CFR-ului, Valentin Costache, laudat in presa internaționala: “Poate fi comparat cu Ljungberg” Noul transfer al echipei din Gruia e considerat un specialist al paselor decisive de catre jurnaliștii italieni. Fostul jucator al lui Dinamo este prezentat de site-ul italian tuttomercatoweb.com…

- CFR Cluj, liderul Ligii I de fotbal, a invins formatia austriaca Rapid Viena cu scorul de 3-1 (1-0), luni, la Oliva Nova, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Spania. Pentru CFR au marcat Sebastian Mailat (3), Ciprian Deac (79 - penalty) si Valentin Costache (88), in timp…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.…

- A treia formula de guvernare PSD-ALDE intr-un singur an constituie, fara dar si poate, o premiera in peisajul politic romanesc, dar si european. Chiar si italienii pot fi invidiosi, cu un numar de 62 de guverne care s-au succedat de la finele celei de a doua conflagratii mondiale, deci cu o medie de „doar” 1…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate…

- "20.000 sa fie, de dimineata... Cum e sa te trezesti dimineata si sa afli ca traiesti intr-o tara profund nedreapta?! In Romania a ajuns o obraznicie sa reactionezi la declaratiile hazardate si periculoase facute de reprezentantii unor partide politice. Am reactionat la mizeriile initiate…

- Fostul international Adrian Iencsi a dezvaluit ca Emilian Dolha, actualul antrenor de portari al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, face zilnic intre 600 si 1.000 de abdomene. Iencsi spune ca a ramas impresionat de forma fizica a fostului sau coechipier de la Rapid. "Ema este mai mult decat…

- Libertatea a aflat de ce refuza Alexandru Ionița prelungirea contractului cu Astra Giurgiu. Campioana din 2016 i-a propus fotbalistului de 23 de ani extensia cu doi ani a angajamentului scadent in decembrie 2018, cu un salariu lunar de 10.000 de euro, plus 50.000 de euro la semnatura. Alex Ionița trebuia…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a vorbit despre transferul lui George Țucudean la CFR Cluj și ii recomanda lui Alexandru Ionița (Astra) sa aleaga aceeași echipa. "Sper sa se impuna si acolo si sa joace, sa o faca la fel de bine cum a facut-o si la Viitorul, sa marcheze in continuare goluri, pentru…

- Anul 2018 debuteaza ”furtunos”, cu o sedinta a Consiliului de Administratie al Federatiei Romane de Handbal, care va avea loc pe data de 5 ianuarie, la Calarasi. Pe langa discutiile care vor viza Adunarea Generala de Alegeri, dar si alte probleme la zi, membrii forului de conducere al handbalului…