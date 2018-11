Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident rutier a avut loc in aceasta seara pe soseaua de centura a Iasiului. Doua persoane au murit dupa ce unul dintre soferi a incercat sa depaseasca si a intrat intr o autoutilitara care circula pe sens opus., transmite Realitatea.net. Potrivit primelor informatii, soferul unei Skoda mergea…

- Inceputul lunii martie 1932. O știre despre o rapire face valva in presa americana. Lucru normal, daca avem in vedere ca cel rapit nu era altul decat fiul celebrului Charles A. Lindbergh, eroul Americii, omul care realizase primul zbor transatlantic.

- Tanarul se afla la volanul unui Mercedes Sprinter si avea o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat, alcoolemie ce de regula corespunde uneia duble in sange, adica peste 2 la mie. „La data de 16 noiembrie, politistii Biroului Rutier Iasi au oprit pentru control, pe o strada din municipiul…

- Polițiștii au facut public rezultatul etilotestului unui șofer din Romania pe care l-au prins baut la volan. Insa au facut acest lucru intr-un mod aparte! Polițiștii l-au oprit pe un șofer din Romania și nu mica le-a fost mirarea cand l-au pus pe barbat sa sufle in etilotest. Șoferul ”buclucaș” avea…

- Polițiștii timișeni au acționat, pe tot parcursul weekendului, pe toate drumurile din județ dar și in localitați. I-au vizat pe cei care circula cu viteza prea mare dar și pe cei care conduc sub influența alcoolului. Unul dintre cei prinși cu alcoolemie mare a fost un tanar de 26 de ani, mopedist,…

- La primele ore ale diminetii, trecatorii de pe Bulevardul I.C. Bratianu au fost martorii unui accident spectaculos, soldat, din fericire, doar cu o ranire relativ usoara. Incercand sa intoarca pe linie dubla continua si fara sa se asigure, pentru ca, cel mai probabil, a “uitat”, soferul autoturismului…

- "Maine voi prezenta procedura si graficul de numire a celui care ocupa postul de procuror general. Maine voi face public si continutul dosarului de candidatura", anunta Toader intr-o postare pe Facebook. Argumentul sau este ca, pentru a observa eventualele neconcordanse, "preferabil ar fi s- cunoastem…

- Incident terifiant, vineri noaptea, in Bucurexti. O femeie a fost gEsitE lovitE xi incendiatE in propria locuintE. Tragedia a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei, acolo unde o femeie a fost gEsitE fErE suflare, dupE ce fusese lovitE la cap xi incendiatE.