Exclusă de pe piaţa din China, Canada a găsit cumpărători pentru rapiţa sa în Europa Canada si China sunt implicate intr-o disputa diplomatica si comerciala dupa ce in luna decembrie a anului trecut politia din Canada a arestat un director de la grupul chinez Huawei Technologies Co. Canada este cel mai mare producator si exportator mondial de canola iar, in mod normal, China este cea mai mare piata a sa, unde canola este procesata in furaje pentru animale si ulei vegetal. In paralel, seceta care a afectat insamantarile si atacurile daunatorilor in sezonul de crestere au facut ca Uniunea Europeana sa inregistreze cea mai mica recolta de rapita din ultimii 13 ani. Vanzarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

