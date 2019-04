Stiri pe aceeasi tema

- Grupul pentru Dialog Social intenționat sa ii acorde Premiul GDS pe anul 2018 lui Augustin Lazar, procuror general al Romaniei.Citește și: Liviu Dragnea catre judecatorii ICCJ: 'Consider ca acesta este un dosar politic!' Contre cu procurorii DNA, in sala de judecata In urma scandalului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, le-a refuzat acreditarea jurnaliștilor Ionela Arcanu (Realitatea TV) și Ovidiu Oanța (Pro TV). Intr-un raspuns dat la solicitarea Consiliului Național al Audiovizualului, Tudorel Toader arata ca jurnalista a afișat o ”atitudine ironica” și o acuza ca a incercat…

- Camera Deputaților a respins, marți, moțiunea simpla „S.O.S sectorul energetic! PSD și ALDE duc Romania in bezna!” prin care PNL cerea demisia ministrului Energiei Anton Anton, din cauza situația din sectorul energetic. Deputații au votat 95 "pentru", 155 "impotriva" iar 19 s-au abținut.Citește…

- Opoziția unita pare un deziderat mult prea indepartat, cel puțin asta o arata situația din Parlament. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a venit la microfonul Camerei Deputaților și a lansat atacuri la adresa celor de la PNL.Citește și: Liviu Dragnea catre judecatorii ICCJ: 'Consider ca acesta…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa prin care se instituie scutirea de taxe si impozite pentru cazinouri, magazine si pensiuni care se construiesc pe insule si grinduri, inclusiv in Delta Dunarii.Legea a fost adoptata cu 177 de voturi pentru,…

- Consilierul premierului, Viorica Dancila, Darius Valcov este judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce a facut apel in dosarul in carea fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani.Citește și: Liviu Dragnea catre judecatorii…

- Rambursarea anticipata a imprumuturilor scumpe de la FMI va fi un pas semnificativ pentru Grecia, care va crea conditii favorabile pentru economie, a declarat luni premierul elen Alexis Tsipras, care a promis noi masuri de relaxare economica, transmite Reuters.Citește și: Liviu Dragnea catre…

- Vineri, 8 martie, a fost semnat ordinul de lucrari pentru construirea Centurii Bacaului de catre firma UMB Spedition, administrata de Dorinel Umbrarescu. Așteptata veste a fost anunțata intr-o conferința de presa organizata de senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD Bacau, in sala mare a…