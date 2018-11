Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta susține ca este 'macel' in PSD, precizand ca in partid 'ori faci ca Dragnea, ori ești dat afara'. Mențiunile vin in contextul in care la sedinta Comitetului Executiv al PSD se discuta excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu din partid."Nu am vazut niciodata așa ceva.…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, a disparut ultima speranta de reformare din interior a partidului. "PSD a pierdut / Dragnea a castigat / ultima speranta de reforma din interior a disparut (...). Romania pierde insa cel mai mult:…

- Problemele din PSD ar vrea sa fie rezolvate de premierul Dancila cu promisiuni de marire substanțiala a pensiilor. La ședința de Guvern de joi, 20 septembrie, premierul Dancila a întârziat 20 de minute, dar anunța ”cadouri” pentru pensionari,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explicat de ce grei ai PSD Timiș precum parlamentarii filialei județe sau fostul lider, Sorin Grindeanu, nu s-au inscris in PRO Romania. Intrebat de jurnaliștii din Timișoara de ce fostul premier Sorin Grindeanu sau senatorul Eugen Dogariu, de care…

- Drumurile din Teleorman sunt bune, in ciuda faptului ca județul este unul dintre cele mai sarace din Romania. Explicația s-ar putea afla in birourile DNA, care investigheaza de o buna bucata de vreme un dosar celebru, in care kilometrul a ajuns sa masoare 800 de metri: Dragnea – Tel Drum. Documente…

- Atragerea comisarului european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, in bataliile politice interne reprezinta o mare greseala, iar "cei care au furat bani europeni cu Tel Drum si care au batut romanii din diaspora trebuie sa stea departe de ceea ce Romania are bun la nivel european", considera fostul…

- Noul ministru al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, a acordat, in decembrie 2017, un interviu emotionant pentru Le Parisien, in care povesteste cum ea si familia ei au fugit in Hexagon, cum a fost certata de antrenorul ei francez pentru ca a purtat o casca primita de la o inotatoare romana…

- "Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc…