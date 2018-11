Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va avea doua ședințe ale Comitetului Executiv Național. Prima in care se va discuta situația politica din PSD și al doilea in care se va discuta remanierea. Prezent in emisiunea lui Radu Tudor de la Antena 3, Codrin Ștefanescu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va vorbi, in aceasta seara, la Antena 3, de la ora 21.00, despre razboiul intern pe care l-a castigat impotriva razvratitilor Paul Stanescu, Gabriela Firea, Mihai Tudose si Adrian Tutuianu.

- Gabriela Firea a fost primul lider PSD care a cerut explict ca Liviu Dragnea sa faca un pas in spate. Discursul Gabrielei Firea vine la mai bine de trei ore de la incerea sedintei, potrivit Antena 3.Alti lideri, printre care Adrian Tutuianu si Paul Stanescu, au vorbit despre problemele de…

- De mai multe zile se vorbește despre o scrisoare pe care mai mulți lideri PSD ar intenționa sa o puna pe masa Comitetului Executiv Național al partidului, care se intrunește vineri. Miercuri, cu doua zile inaintea CEX, scrisoarea a aparut in presa centrala. Conține 19 puncte și incepe chiar cu solicitarea…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- In urma cu cateva minte, Liviu Dragnea a facut cateva scurte precizari dupa aparitia in spatiul public a scrisorii semnate de Firea, Stanescu si Tutuianu. Chiar daca sustine ca nu a citit in intregime “epistola” asumata public de catre vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a catalogat gestul celor trei social-democrați - Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu - de a redacta o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea drept &"un act de tradare&".

- Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza o scrisoare prin care cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor. Potrivit lui Adrian Tutuianu, masurile prezentate in scrisoare sunt sustinut de multi lideri judeteni ai PSD si va fi…