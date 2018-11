Excluderi din partid, anuntate de Liviu Dragnea, inainte de discutiile Comitetului Executiv al PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anuntat excluderi din partid, inainte de sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD. Liderii PSD se reunesc la Palatul Parlamentului, de la ora 12.00, in cadrul Comitetul ...

- Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va fi dat afara din PSD de Liviu Dragnea la Comitetul Executiv de luni, alaturi de Marian Neacsu, Adrian Tutuianu a spus ca nu stie despre acest lucru. Daca va fi exclus, Tutuianu spune ca nu va pleca din PSD. "Am vazut ca sunt colegi mai inflamati,…

- Liderii PSD se reunesc, luni, la pranz, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN). Duminica seara, mai multi lideri PSD fideli lui Liviu Dragnea s-au intalnit in Bucuresti, pentru a pregati strategia de urmat in sedinta CExN de luni.

- Foarte multi lideri PSD sunt nemulțumiți de poziția lui Adrian Tutuianu, transmite Romania TV. Peste doua saptamani ar urma sa fie o noua sedinta CEXn a PSD, iar atunci liderii PSD vor propune excluderea din PSD a fostului ministru.De asemenea, presedintele partidului, Liviu Dragnea, se…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca i-a informat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in timpul intrevederii de la Parlament, despre discutiile pe care le-a avut la Strasbourg, inclusiv despre solutiile legislative convenite cu oficialii Comisiei de la Venetia.

- PSD fierbe in asteptarea sedintei in care se decide viitorul lui Liviu Dragnea in partid. Tabara care ii cere demisia si sustinatorii presedintelui au negociat intens azi, fiecare in incercarea de a-si asigura sprijinul cat mai multor filiale ce au reprezentanti in Comitetul Executiv. In acest moment,…

- Liderii PSD se vor reuni, la Neptun, in acest final de saptamana, intr-o ședința a Comitetului Executiv, care se anunța una extrem de tensionata, in ciuda dorinței lui Liviu Dragnea de a pastra liniștea și a vorbi doar pe temele care il avantajeaza. Citește și: Gabriela Firea a EXPLODAT și…

- Liderii PSD se vor reuni, la Neptun, la finalul acestei saptamani, pentru Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța una exploziva. Un prim punct fierbinte pe ordinea de zi va fi evaluarea miniștrilor din Guvernul Dancila, dar se va discuta aplicat și despre o eventuala suspendare…