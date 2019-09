Excluderi din ALDE. Chirieac: O nouă decizie insuficient analizată. Acest lucru se poate întâmpla "Este o noua decizie insuficient analizata, daca ma intrebati, pentru ca toti cei exclusi au dreptul, conform legii, sa faca plangere in instanta si instanta va suspenda excluderea, pana cand va ajunge la consens, lucru care se poate intampla, daca se pronunta instanta foarte repede, in vreo trei ani de zile. Mai departe, se desfiinteaza grupul de la Camera. Un partid care a reprezentat samburele liberalismului in Romania, in anii cumpliti ai razboiilui romano-roman, ai abuzurilor inimaginabile. ALDE a fost in locul PNL-ului.Atunci cand erau ridicati oamenii la ora 6 dimineata, ALDE s-a opus.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

