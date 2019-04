Excluderea ALDE România din grupul european probabil va fi discutată pe 28 iunie, în Elveția Purtatorul de cuvânt al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca este foarte probabil ca problema excluderii ALDE România din ALDE Europa sa se regaseasca pe agenda întâlnirii statutare a formațiunii europene, din 28 iunie, în Elveția.



&"Organismul care se ocupa de chestiunile de apartenența este Consiliul privind statutul membrilor. La urmatoarea întâlnire, pe 28 iunie, în Elveția, este foarte probabil sa fie pusa pe agenda excluderea ALDE România din grupul politic european&", a afirmat Didrik de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare trimisa presedintelui ALDE Europa, Hans van Baalen, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verfhofstadt, recomanda excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu, din cauza masurilor anti-justitie luate de Guvernul de la Bucuresti. Nu e vorba, insa, de o propunere oficiala,…

- Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt, intrata in posesia Europa FM. Guy Verhostadt amintește ca liderul roman Calin Popescu Tariceanu…

- Situația partidului lui Calin Popescu Tariceanu nu este una deloc comoda in Europa. De cateva luni se vorbește tot mai intens despre faptul ca ALDE va fi exclus din ALDE european, mai ales ca Tariceanu nu s-a zbatut prea tare pentru implementarea masurilor cerute de Guy Verhofstadt.Citește…

- "Da, Gifer Hofstad s-a pregatit de doua ori, s-a pregatit si la Madrid si la Berlin si nu a reusit pentru ca, sigur, sunt multe lucururi care ne unesc, dar si multe care ne despart, cel putin pe subiecul procurorului european. Am avut o atitudine diferita. Dupa parerea mea, Gifer Hofstad, aflandu-se…

- Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, sambata, ca Justitia din Romania traverseaza "un moment greu", iar acesta este semnalul pe care il dau magistratii care au protestat in ultima vreme. "Acum, Justitia din Romania este intr-un punct foarte greu si nu stiu daca singuri…

- Laura Codruța Kovesi a fost intampinata cu flori pe Aeroportul Otopeni. Cateva zeci de persoane au intampinat-o pe fosta șefa a DNA, care a obținut cele mai multe voturi in Comisia LIBE. Kovesi a subliniat ca nu a avut sprijinul Guvernului Romaniei in aceasta competiție și nici macar nu a cerut asta,…

- Liderul ALDE Europa, Guy Verhofstadt, afirma, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, fiind in curs mai multe negocieri. In plus, Guy Verhofstadt sustine ca Romania trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept si…