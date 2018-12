Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea salariului minim e trecuta in ​ Programul de Guvernare 2018-2020 , la pagina 27, unde se prevede creșterea salariului minim la un nivel echitabil și introducerea salariului minim pentru persoanele cu studii superioare. "In ceea ce privește salariul minim, acesta va crește o data pe an, așa…

- Confederatia Nationala Sindicala "Cartel Alfa" arata, intr-un comunicat de presa transmis luni, ca sustine masurile propuse de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, de crestere a salariului minim si stabilire a unor niveluri diferentiate in functie de studii si experienta. "Cresterile…

- Deputatul PSD, Roxana Minzatu a participat astazi, 16 octombrie, la intrevederea Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților cu delegația Asociației Parlamentare Canada – Europa. In cadrul dezbaterilor, deputatul PSD a susținut ca unul dintre obiectivele principale in dezvoltarea relațiilor…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair se pregateste vineri pentru o noua greva a personalului navigant si a pilotilor, care solicita conditii mai bune de lucru, actiune care va afecta planurile de calatorie a peste 40.000 de persoane, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Cea mai mare…

- Compania aeriana Ryanair va anula vineri 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania, relateaza BBC.

- Ești in cautarea unui loc de munca mai bine platit, care sa iți ofere stabilitate și siguranța? Vino la targul de joburi organizat de DB WORK pe 4 și 5 Octombrie la Hotel Ibis Constanța! Fie ca vrei sa muncești in Romania sau in strainatate, ca ai studii de specialitate sau ești necalificat, la „Targul…

- Compania aeriana a anuntat ca a anulat pentru vineri, 28 septembrie 2018, 190 de zboruri, aproximativ 8% din totalul de 2400 de curse regulate ale companiei, anunta BBC. Compania precizeaza, in ultimele doua saptamani, a propus masuri similare sindicatelelor din Belgia, Olanda, Spania, Portugalia și…